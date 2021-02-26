У США тренер американських гімнасток вбив себе після звинувачень у сексуальному насильстві

63-річного Джона Геддерта підозрювали в насильстві декількох десятків спортсменок.

У четвер, 25 лютого, у США 63-річний екс-тренер жіночої олімпійської збірної країни зі спортивної гімнастики Джон Геддерт був знайдений мертвим.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що він наклав на себе руки через кілька годин після висунення звинувачень у сексуальному насильстві стосовно молодих спортсменок, а також у торгівлі людьми. У генпрокуратурі штату Мічиган, куди він був викликаний, його так і не дочекалися.

"Мій офіс був повідомлений про те, що тіло Джона Геддерта було виявлене сьогодні ввечері після самогубства. Це трагічний кінець трагічної історії для всіх учасників", — заявила генеральна прокурорка Мічигану Дана Нессель.

Нессель уточнила, що всього проти Геттерда було висунуто 24 звинувачення. Вони стосувалися актів насильства вербального, фізичного та сексуального характеру стосовно декількох спортсменок.

Два пункти звинувачення стосувалися передбачуваного сексуального посягання на дівчат віком від 13 до 16 років, а ще 14 — у торгівлі людьми.

За даними прокуратури штату Мічиган, Геддерт застосовував на практиці жорсткі методи тренувань. Він залякував своїх підопічних та ігнорував їхні травми.

Геттерд очолював збірну США на Іграх-2012 у Лондоні.

Крім того, Геттерд співпрацював зі скандально відомим лікарем Ларрі Нассара, якого в грудні 2017 року федеральний суд засудив до 60 років в'язниці за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. У лютому 2018 роки йому додали ще 125 років в'язниці.