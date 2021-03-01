Австрия провалила борьбу с коррупцией, – Совет Европы

Из 19 рекомендацией, сделанных еще в 2017 году, в Австрии выполнили только две.

Организация Совета Европы "Группа государств против коррупции" (GRECO) заявила, что Австрия не выполнила ее рекомендации по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров.

Эти рекомендации были выпущены четыре года назад, но "Австрия удовлетворительно выполнила только две из 19 рекомендаций, сформулированных в 2017 году", – считают в GRECO.

После парламентских выборов 2019 года Австрию также призвали "серьезно бороться" с политической коррупцией, установив кодекс поведения в отношении конфликтов интересов или декларирования активов. Страну также призвали сделать свой законодательный процесс более прозрачным, сообщает Euronews.

Но в новом отчете говорится, что "очень низкий уровень соблюдения Австрией рекомендаций" не изменился. "Мы сожалеем о постоянном отсутствии прогресса при реализации Австрией антикоррупционных мер в отношении депутатов", – заявила GRECO.

Она также обеспокоена тем, что значительное количество мер, предусмотренных с 2018 года в отношении судей и прокуроров, "до сих пор не доработаны".

GRECO попросила Австрию представить отчет о ходе выполнения оставшихся рекомендаций "как можно скорее", но не позднее 30 сентября этого года.

Выводы организации были сделаны всего через две недели после того, как прокуратура Австрии провела обыск в доме министра финансов Гернота Блюмеля. Этого близкого соратника канцлера Себастьяна Курца заподозрили в причастности к тайному финансированию консервативной партии мировым гигантом азартных игр Novomatic. Блюмель отрицает какие-либо нарушения.

Канцлер также защитил своего министра финансов, обвинив прокуроров в политизации судебного процесса.

Euronews напоминает, что первое правительство Курца, коалиция с крайне правой Партией свободы, рухнуло в мае 2019 года после коррупционного скандала, известного как Ibizagate.

Тогдашний вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе был тайно снят на Ибице в 2017 году в компании людей, где он просил поддержку у российского олигарха в обмен на политические услуги. Штрахе ушел в отставку после того, как видео было обнародовано.

"Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO) – международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной ее целью является помощь странам-участницам. Она устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные, институциональные или оперативные меры.

Группа сейчас состоит из 50 государств (включая Украину). Членство в ней не ограничивается Европой, однако, в настоящее время единственным не европейским государством-членом являются США.

Напомним, 26 марта 2020 года GRECO обнародовала Отчет о выполнении Украиной рекомендаций по результатам оценки в рамках четвертого раунда на тему: "Предотвращение коррупции в отношении народных депутатов, судей и прокуроров".

В нем говорится, что Украина выполнила 5 из 31 рекомендации GRECO, 15 рекомендаций выполнены частично и 11 не выполнены.

Очередная оценка выполнения Украиной рекомендаций GRECO запланирована в 2021 году.

В Совете Европы предостерегли украинские власти от роспуска судей Конституционного суда. Письмо соответствующего содержания направили спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову Венецианская Комиссия и GRECO).