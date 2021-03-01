Австрія провалила боротьбу з корупцією, — Рада Європи

З 19 рекомендацій, зроблених ще у 2017 році, в Австрії виконали тільки дві.

Організація Ради Європи "Група держав проти корупції" (GRECO) заявила, що Австрія не виконала її рекомендації в боротьбі з корупцією серед членів парламенту, суддів і прокурорів.

Ці рекомендації були випущені чотири роки тому, але "Австрія задовільно виконала лише дві з 19 рекомендацій, сформульованих у 2017 році", — вважають у GRECO.

Після парламентських виборів 2019 року Австрію також закликали "серйозно боротися" з політичною корупцією, встановивши кодекс поведінки щодо конфліктів інтересів або декларування активів. Країну також закликали зробити свій законодавчий процес більш прозорим, повідомляє Euronews.

Але в новому звіті говориться, що "дуже низький рівень дотримання Австрією рекомендацій не змінився. "Ми шкодуємо про постійну відсутність прогресу при реалізації Австрією антикорупційних заходів щодо депутатів", — заявила GRECO.

Вона також стурбована тим, що значна кількість заходів, передбачених з 2018 року відносно суддів і прокурорів, "досі не дороблені".

GRECO попросила Австрію надати звіт про хід виконання решти рекомендацій "якомога швидше", але не пізніше 30 вересня цього року.

Висновки організації були зроблені всього через два тижні після того, як прокуратура Австрії провела обшук у будинку міністра фінансів Гернота Блюмеля. Цього близького соратника канцлера Себастьяна Курца запідозрили в причетності до таємного фінансування консервативної партії світовим гігантом азартних ігор Novomatic. Блюмель заперечує будь-які порушення.

Канцлер також захистив свого міністра фінансів, звинувативши прокурорів у політизації судового процесу.

Euronews нагадує, що перший уряд Курца, коаліція з крайньою правою Партією свободи, звалився в травні 2019 роки після корупційного скандалу, відомого як Ibizagate.

Тодішній віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе був таємно знятий на Ібіці у 2017 році в компанії людей, де він просив підтримку в російського олігарха в обмін на політичні послуги. Штрахе пішов у відставку після того, як відео було оприлюднено.

"Група держав у боротьбі з корупцією" (GRECO) — міжнародна організація, створена Радою Європи в 1999 році. Основною її метою є допомога країнам-учасницям. Вона встановлює антикорупційні стандарти (вимоги) до діяльності держави і контролює відповідність практики цим стандартам. Група допомагає виявити недоліки в національній антикорупційній політиці і пропонує необхідні законодавчі, інституційні або оперативні заходи.

Група наразі складається з 50 держав (включаючи Україну). Членство в ній не обмежується Європою, проте, наразі єдиною не європейською державою-членом є США.

Нагадаємо, що 26 березня 2020 року GRECO оприлюднила Звіт про виконання Україною рекомендацій за результатами оцінки в рамках четвертого раунду на тему: "Запобігання корупції стосовно народних депутатів, суддів і прокурорів".

У ньому говориться, що Україна виконала 5 з 31 рекомендацій GRECO, 15 рекомендацій виконано частково і 11 не виконано.

Чергова оцінка виконання Україною рекомендацій GRECO запланована у 2021 році.

У Раді Європи застерегли українську владу від розпуску суддів Конституційного суду. Листа відповідного змісту направили спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова Венеціанська Комісія і GRECO.