Угорщина залишилася без права на вето: ЄС погодив допомогу Україні без урахування "хотілок" Орбана

У разі потреби Єврокомісія через два роки перегляне ті чи інші положення допомоги, однак ця процедура не матиме стосунку до права вето Угорщини.

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У четвер, 1 лютого, Євросоюз нарешті погодив 50 мільярдів євро для України без права на вето, яке вимагала Угорщина. Про це пише в соцмережі Х кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

Він підкреслює, що якщо буде потрібно, то Єврорада запропонує Єврокомісії за два роки переглянути ті чи інші положення допомоги, однак ця процедура не матиме стосунку до права вето Угорщини.

Як Віктор Орбан від вето відмовився

Лідери ЄС у четвер, 1 лютого, подолали довготривалу опозицію Угорщини та досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Про це в соцмережі Х оголосив президент Євроради Шарль Мішель. Він підкреслив, що це рішення ухвалили всі 27 країн-членів ЄС, зокрема й Угорщина.

Як стало відомо, невелика група європейських лідерів, а саме канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні та очільники інституцій ЄС Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель, під час сніданку зустрілися з угорським прем'єром Віктором Орбаном і переконали його скасувати своє вето на пакет фінансування для України.

Офіційно деталі рішення, яке погодили країни ЄС, поки що невідомі. Однак, за неофіційними даними, що підтверджує повідомлення Рікарда Йозвяка, перегляд фінансової допомоги, найімовірніше, відбудеться за два роки, однак Угорщина право вето втратила.

Як зауважив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, компромісу в українському питанні бути не може.

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо розв'язати стільки проблем, і звісно, нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", — зазначив Туск.

Що пропонував Орбан

Угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю французькому виданню Le Point пропонував компромісну угоду щодо розблокування 50 мільярдів євро для України. За його словами, компроміс мав полягати в тому, що фінансування Києву буде виділятися за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми вирішуватимемо, чи продовжуватимемо надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означало б можливість для Угорщини щорічно маніпулювати допомогою Україні.

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Нагадаємо, що Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупинення імпортних мит і квот ще на один рік.