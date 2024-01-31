Єврокомісія пропонує скасувати мита для товарів з України на 2024 рік, — The Guardian

За словами журналістів, Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупинення імпортних мит і квот ще на один рік.

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Європейська комісія офіційно запропонувала пролонгувати скасування митних збор ів на сільськогосподарські товари з України до 2024 року. Разом із цим запропоновано нові обмеження на імпорт. Про це повідомляє видання The Guardian.

Європейська комісія пропонує продовжити привілейовані умови торгівлі для України, включно з відтермінуванням введення імпортних мит і квот, ще на один рік. Головна мета полягає в забезпеченні економічної підтримки України в умовах поточного конфлікту.

У своїй пропозиції Європейська комісія внесла так званий "запобіжник" для сільськогосподарських виробників із країн ЄС із метою зменшення можливих протестів у країнах-членах, включно з Францією.

У заяві Європейської комісії зазначено, що для чотирьох категорій продукції з України, включно з м'ясом птиці, яйцями та цукром, передбачено механізм "екстреного гальмування". Цей механізм призначений для стабілізації імпорту на рівні середніх обсягів за 2022-2023 роки. У разі перевищення зазначених обсягів введення імпортних тарифів стає можливим з метою регулювання ситуації.

Видання зазначає, що в середу, 31 січня, французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під'їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом'якшити екологічні правила і допомогти захистити їх від зростання цін і дешевого імпорту.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині затримали українця, у валізі якого виявили 455 тисяч євро. Також у Митній службі пояснювали, які речі можна ввозити українцям, які повертаються додому з-за кордону.