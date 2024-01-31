Еврокомиссия предлагает отменить пошлины для товаров из Украины на 2024 год, — The Guardian

По словам журналистов, Еврокомиссия предлагает продлить для Украины льготные условия торговли, в частности, приостановку импортных пошлин и квот еще на один год.

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Европейская комиссия официально предложила пролонгировать отмену таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары из Украины до 2024 года. Вместе с этим предложены новые ограничения на импорт. Об этом сообщает издание The Guardian.

Европейская комиссия предлагает продлить привилегированные условия торговли для Украины, включая отсрочку введения импортных пошлин и квот, еще на один год. Главная цель заключается в обеспечении экономической поддержки Украины в условиях текущего конфликта.

В своем предложении Европейская комиссия внесла так называемый "предохранитель" для сельскохозяйственных производителей из стран ЕС с целью уменьшения возможных протестов в странах-членах, включая Францию.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что для четырех категорий продукции из Украины, включая мясо птицы, яйца и сахар, предусмотрен механизм "экстренного торможения". Этот механизм предназначен для стабилизации импорта на уровне средних объемов за 2022-2023 годы. При превышении указанных объемов введение импортных тарифов становится возможным с целью регулирования ситуации.

Издание отмечает, что в среду, 31 января, французские и бельгийские фермеры установили десятки блокад на автомагистралях и подъездных путях к большому контейнерному порту, чтобы заставить правительства смягчить экологические правила и помочь защитить их от роста цен и дешевого импорта.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии был задержан украинец, в чемодане которого обнаружили 455 тысяч евро. Также в Таможенной службе объясняли, какие вещи можно ввозить украинцам, которые возвращаются домой из-за рубежа.