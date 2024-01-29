Новые правила таможенного контроля: Гостаможня запускает еще один вид проверок

Теперь таможенники могут запросить документы, которые не подавались в таможенное оформление.

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Государственная таможенная служба начала пилотный проект по проведению пост-таможенного контроля, которым проверяется информация, указанная в таможенной декларации и поданных документах. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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Отмечается, что когда проводится пост-таможенный контроль, таможня может запросить документы, которые не подавались в таможенное оформление, но в них есть информация, с помощью которой можно проверить указанные в таможенной декларации данные.

Пос-ттаможенный контроль не касается всех таможенных оформлений. Он осуществляется по результатам применения системы управления рисками. Результаты проверки учитываются системой управления рисками во время отбора предприятий, к которым в дальнейшем применяются документальные проверки.

В ведомстве говорят, что благодаря пост-таможенному контролю можно проверять:

правильность определения налогооблагаемой базы;

правильность классификации товаров согласно УКТВЭД;

определение страны происхождения товаров;

предоставление льгот в налогообложении, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей;

достоверность декларирования весовых, количественных и качественных показателей, технических и физико-химических характеристик товаров, влияющих на уровень налогообложения;

соблюдение определенных ТКУ требований таможенных режимов;

соблюдение субъектами ВЭД положений законодательства по вопросам нетарифного регулирования.

Применять такой вид проверок будут только к таможенным декларациям, оформление которых завершено не позднее чем за 30 календарных дней до начала осуществления такого вида контроля.

В госслужбе также подчеркиваю, что пост-таможенный контроль не является документальной проверкой соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу. Налоговые уведомления-решения по результатам проведения пост-таможенного контроля не выносятся.

"В случае обнаружения ошибок и/или несоответствий данных таможня информирует декларанта о таких несоответствиях", — говорят в ведомстве.

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