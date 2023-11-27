Единое окно для международной торговли: для украинцев открыли новый сервис — как им пользоваться

По информации Гостаможслужбы, теперь и юридические лица, и просто граждане смогут быстро определить статус таможенного оформления своих международных отправлений.

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Государственная таможенная служба Украины создала для украинцев новый сервис, который позволит мониторить статус таможенного оформления международных почтовых и экспресс-отправлений. Об этом сообщается на едином Правительственном портале.

"Единое окно для международной торговли" Государственной таможенной службы Украины — это сервис не только для участников внешнеэкономической деятельности, но и для граждан", — уточняется в информации.

Как говорится в сообщении, пользователи могут быстро установить статус прохождения посылки на таможне, введя в личном кабинете соответствующий номер.

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Алгоритм действий

Для этого необходимо войти в личный кабинет: https://cabinet.customs.gov.ua/post и дополнительно указать тот адрес электронной почты, который был предоставлен оператору или отправителю.

Затем пользователь получит возможность видеть полный протокол прохождения посылки через процесс таможенного оформления.

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