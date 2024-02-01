Венгрия осталась без права на вето: ЕС согласовал помощь Украине без учета "хотелок" Орбана

В случае необходимости Еврокомиссия через два года пересмотрит те или иные положения помощи, однако эта процедура не будет иметь отношения к праву вето Венгрии.

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В четверг, 1 февраля, Евросоюз наконец согласовал 50 миллиардов евро для Украины без право на вето, которое требовала Венгрия. Об этом пишет в соцсети Х корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

Он подчеркивает, что если потребуется, то Евросовет предложит Еврокомиссии через два года пересмотреть те или иные положения помощи, однако эта процедура не будет иметь отношения к праву вето Венгрии.

Как Виктор Орбан от вето отказался

Лидеры ЕС в четверг, 1 февраля, преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом в соцсети Х объявил президент Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что это решение было принято всеми 27 странами-членами ЕС, в том числе и Венгрией.

Как стало известно, небольшая группа европейских лидеров, а именно канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и руководители институций ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, во время завтрака встретились с венгерским премьером Виктором Орбаном и убедили его отменить свое вето на пакет финансирования для Украины.

Официально детали решения, которое согласовали страны ЕС, пока неизвестны. Однако, по неофициальным данным, что подтверждает сообщение Рикарда Йозвяка, пересмотр финансовой помощи, скорее всего, состоится через два года, однако Венгрия право вето лишилась.

Как заметил премьер-министр Польши Дональд Туск, компромисса в украинском вопросе быть не может.

"Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины", — отметил Туск.

Что предлагал Орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point предлагал компромиссное соглашение по разблокированию 50 миллиардов евро для Украины. По его словам, компромисс должен был заключаться в том, что финансирование Киеву будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это значило бы возможность для Венгрии ежегодно манипулировать помощью Украине.

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Напомним, что Еврокомиссия предлагает продлить для Украины льготные условия торговли, в частности, приостановку импортных пошлин и квот еще на один год.