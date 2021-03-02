В Индонезии проснулся вулкан Синабунг (видео)

Жерт от извержения нет, но дома ближайших деревень накрыло слоем пепла.

На индонезийском полуострове Суматра вулкан Синабунг выбросил в атмосферу пяти километровый столб дыма. Об этом сообщает abcNEWS.

Вулкан за последнюю неделю уже 13 раз за неделю извергает столбы пепла разной интенсивности, на ближайшие населенные пункты падает пепел. Этот случай стал первый сильным извержением с августа 2020 года.

Местные власти призывают жителей Суматры держаться от вулкана на расстоянии не меньше 3 километров от кратера.

Сообщается, что на Индонезийском архипелаге находится 130 действующих вулканов.

Вулкан Синабунг — гора высотой 2600 метров, первый раз извержение вулкана произошло в 2010 году, в результате погибло 2 человека. До этого вулкан находился в спокойствии 400 лет. С 2010 года периодически происходят извержения. В 2013 извержение унесло за собой жизни 17 людей, а в 2016 — 7.

Напомним, в августе 2020 произошло последнее извержение вулкана. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.Тогда толстый слой пепла покрыл близлежащие деревни на расстоянии 20 км от вулкана. Сообщалось, что жертв и пострадавших нет, но жители были предупреждены об опасности излияния лавы.