В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг (відео)

Жертв від виверження немає, але будинки найближчих сіл накрило шаром попелу.

На індонезійському острові Суматра вулкан Синабунг викинув в атмосферу п'ятикілометровий стовп диму. Про це повідомляє abcNEWS.

Вулкан за останній тиждень уже 13 раз за тиждень викидає стовпи попелу різної інтенсивності, на найближчі населені пункти падає попіл. Цей випадок став першим сильним виверженням із серпня 2020 року.

Місцева влада закликає жителів Суматри триматися від вулкана на відстані не менше 3 кілометрів від кратера.

Повідомляється, що на Індонезійському архіпелазі розташовані 130 активних вулканів.

Вулкан Синабунг — гора заввишки 2600 метрів, перший раз виверження вулкана відбулося у 2010 році, у результаті загинуло 2 людини. До цього вулкан перебував у спокої 400 років. З 2010 року періодично відбуваються виверження. У 2013 виверження забрало із собою життя 17 людей, а у 2016 — 7.

Нагадаємо, що в серпні 2020 відбулося останнє виверження вулкана. Тоді обійшлося без жертв і постраждалих. Тоді товстий шар попелу покрив прилеглі села на відстані 20 км від вулкана. Повідомлялося, що жертв і постраждалих немає, але жителі були попереджені про небезпеку виливу лави.