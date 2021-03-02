"Маленькие игрушки": внук Фиделя Кастро прокатился по Кубе на своем суперкаре

Сандро Кастро нарушил правила дорожного движения и, кичась богатством, вызвал гнев народа

Внук покойного кубинского диктатора Фиделя Кастро наглядно продемонстрировал, что кризис, который ныне переживает Куба из-за пандемии коронавируса, ему нипочем. Юноша прокатился, нарушая правила, на своем роскошном Mercedes. Об этом пишет Daily Mail.

Предположительно, Сандро Кастро исполнилось 20 лет, однако он уже владеет ночным клубом Fantaxy в Гаване, несколькими барами, сейчас закрытыми из-за коронавируса, и у него есть автомобиль, большинству населения Острова Свободы недоступный. Именно его Сандро и продемонстрировал, катаясь по пустынному шоссе.

"Вы знаете, я человек простой, но иногда мы достаем маленькие игрушки, хранимые дома", — говорит юноша в объектив камеры смартфона, который держит его подруга.

Причем в кадр попадает и спидометр, который демонстрирует, что "маленькая игрушка" внука диктатора мчится со значительным превышением скорости. На дорогах Кубы, из-за их плачевного состояния действует ограничение скорости 100 км/час, однако Mercedes Сандро разогнал до 150 км/час.

Сандро уже раскритиковали за "вопиющее лицемерие", а члены группы Patria o Muerte — "Отечество или смерть", — призвали расследовать происхождение средств юноши и посадить его в тюрьму, если окажется что он зарабатывал их незаконно. Особенно неуместной демонстрацию богатства посчитали из-за того, что сейчас Куба переживает сильнейший финансовый кризис с 1990-х гг., основным источником дохода страны был туризм, однако сейчас границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

[ + – ] Сандро Кастро, внук кубинского диктатора Фиделя Кастро

Также известно, что несколько лет назад Сандро сбил на автомобиле молодую пару, мужчина скончался на месте. Женщина пыталась добиться справедливости, однако прекратила после того, как угрожали спецслужбы.

Его дед, Фидель Кастро, запрещал членам своей семьи демонстрировать богатство, однако и сам иногда нарушал свои же правила. Известно его пристрастие к часам Rolex и любовь к уединенному отдыху на тщательно охраняемом острове у берегов Кубы.

Напомним, Кастро передал руководство страной своему родному брату Раулю в 2006 году, он находится у власти до сих пор. Фидель Кастро скончался в 2016 году, причины его смерти не называют.

Кастро гордился своей любвеобильностью, заявлял в интервью, что у него не менее десяти детей, которые, по его словам, составляют целое "племя".

Известно, что официально он был женат два раза. На первой жене Мирте Диас-Баларт он познакомился в колледже и женился на ней в 1948 году. У них родился сын – Фидель, или Фиделито, как его называли в семье. Пара развелась в 1955 году, по слухам, из-за измен Кастро. Мирта вышла замуж за одного из его "заклятых политических врагов" Эмилио Нуньеса Бланко и жила с ним в Испании, оставив сына на Кубе.

[ + – ] Фидель Кастро с первой женой Миртой и сыном Фиделито

В 1980 году Фидель заключил тайный брак с Далией Сото дель Валле, с которой имел отношения с 1961 года. У пары родились пятеро сыновей: Алехандро, ставший экспертом в компьютерах, Антонио, который стал врачом, Алексис, ставший автомехаником и еще двое, имена которых неизвестны.

[ + – ] Фидель Кастро и его вторая жена Далия Сото дель Валле встречаются с Папой Римским/Фото: скриншот

Фидель не распространялся о своей семье и жене, Далия впервые появилась рядом с ним только в 2001 году.

Также известно, что в 1956 году у Фиделя и его любовницы Наталии Ревуэлты родилась дочь Алина Фернандес. Аристократка Наталия помогала деньгами делу кубинской революции, однако покинула Кубу в 1993 году по фальшивым документам и теперь живет в США. Примечательно, но Алина с дочерью также уехали с Острова Свободы и теперь проживают в Майами.

Также известно о еще одной любовнице Кастро – революционерке Селии Санчес, которая была его секретарем и доверенным лицом на протяжении многих лет.

Чьим именно ребенком является Сандро Кастро – неизвестно.