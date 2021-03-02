"Маленькі іграшки": онук Фіделя Кастро покатався Кубою на своєму суперкарі

Сандро Кастро порушив правила дорожнього руху і, хизуючись багатством, викликав гнів народу.

Онук покійного кубинського диктатора Фіделя Кастро наочно продемонстрував, що криза, яку нині переживає Куба через пандемію коронавірусу, йому байдужа. Юнак прокатався, порушуючи правила, на своєму розкішному Mercedes. Про це пише Daily Mail.

Імовірно, Сандро Кастро виповнилося 20 років, однак він вже володіє нічним клубом Fantaxy в Гавані, кількома барами, зараз закритими через коронавірус, і у нього є автомобіль, який більшості населення Острова Свободи недоступний. Саме його Сандро і продемонстрував, катаючись пустельним шосе.

"Ви знаєте, я людина проста, але іноді ми дістаємо маленькі іграшки, збережені будинки", — каже юнак в обʼєктив камери смартфона, який тримає його подруга.

До того ж в кадр потрапляє і спідометр, який демонструє, що "маленька іграшка" онука диктатора мчить зі значним перевищенням швидкості. На дорогах Куби, через їх плачевний стан діє обмеження швидкості 100 км/год, однак Mercedes Сандро розігнав до 150 км/год.

Сандро вже розкритикували за "кричуще лицемірство", а члени групи Patria o Muerte — "Вітчизна або смерть", — закликали розслідувати походження коштів юнака і посадити його в тюрму, якщо виявиться що він заробляв їх незаконно. Особливо недоречною демонстрацію багатства вважають через те, що зараз Куба переживає найсильнішу фінансову кризу з 1990-х років, основним джерелом доходу країни був туризм, однак зараз кордони закриті через пандемію коронавірусу.

[ + – ] Сандро Кастро, онук кубинського диктатора Фіделя Кастро

Також відомо, що кілька років тому Сандро збив на автомобілі молоду пару, чоловік помер на місці. Жінка намагалася домогтися справедливості, однак припинила після того, як їй почали погрожувати спецслужби.

Його дід, Фідель Кастро, забороняв членам своєї сімʼї демонструвати багатство, однак і сам деколи порушував свої ж правила. Відома його пристрасть до годинників Rolex і любов до відокремленого відпочинку на острові біля берегів Куби, який ретельно охороняється.

Нагадаємо, Кастро передав керівництво країною своєму рідному брату Раулю у 2006 році, він перебуває при владі досі. Фідель Кастро помер у 2016 році, причини його смерті не називають.

Кастро пишався своєю велелюбністю, заявляв в інтервʼю, що у нього не менше десяти дітей, які, за його словами, складають ціле "племʼя".

Відомо, що офіційно він був одружений два рази. З першою дружиною Міртою Діас-Баларт він познайомився в коледжі і одружився на ній в 1948 році. У них народився син — Фідель, або Фіделіто, як його називали в сімʼї. Пара розлучилася у 1955 році, за чутками, через зради Кастро. Мірта вийшла заміж за одного з його "заклятих політичних ворогів" Еміліо Нуньеса Бланко і жила з ним в Іспанії, залишивши сина на Кубі.

[ + – ] Фідель Кастро з першою дружиною мирт і сином Фіделіто

У 1980 році Фідель уклав таємний шлюб з Далією Сото дель Валле, з якої мав стосунки з 1961 року. У пари народилися пʼятеро синів: Алехандро, що став експертом в компʼютерах, Антоніо, який став лікарем, Алексіс, що став автомеханіком і ще двоє, імена яких невідомі.

[ + – ] Фідель Кастро і його друга дружина Далія Сото дель Валле зустрічаються з Папою Римським/Фото: скріншот

Фідель не розповідав про свою сімʼю і дружину, Далія вперше зʼявилася поруч з ним тільки у 2001 році.

Також відомо, що у 1956 році у Фіделя та його коханки Наталії Ревуелти народилася дочка Аліна Фернандес. Аристократка Наталія допомагала грошима справі кубинської революції, однак залишила Кубу в 1993 році за фальшивими документами і тепер живе у США. Примітно, але Аліна з дочкою також поїхали з Острова Свободи і тепер проживають в Маямі.

Також відомо про ще одну коханку Кастро — революціонерку Селію Санчес, яка була його секретарем і довіреною особою протягом багатьох років.

Чиєю саме дитиною є Сандро Кастро — невідомо.