В университете в Боливии обрушились перила из-за давки студентов, погибло 7 человек (видео)

Студенты собрались на акцию протеста, но началась давка, из-за которой обрушилось ограждение, из-за чего 11 человек упало с 4 этажа.

В университете Эль-Альто в Боливии студенты собрались на акцию протеста в актовый зал университета, который находится на 4 этаже. Из-за давки и драки, завязавшейся на месте, перила ограждающих от падения вниз, не выдержали и сломались. Об этом сообщает DailyMail.

Несмотря на запрет массовых собраний и карантин в Боливии, группа студентов собралась в здании экономических, финансовых и административных наук факультета университета. Они хотели выразить свой протест из-за финансов. У входа в актовый зал между студентами началась потасовка, которая привела к обрушению перил. Вниз упало 11 студентов. 4 погибло на месте, 3 скончались в больнице, остальные четверо студентов находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Сообщается, что расследованием трагедии займется полиция, которая допросит выживших в трагедии, а также сотрудников университета. Администрация ВУЗа заявляет, что они не уверены, почему так много студентов было допущено к собранию.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования народу Эль-Альто и пострадавшим семьям, а также выразил надежду на результаты расследования.

[ + – ] Видео трагедии.

Напомним, ранее в Боливии трое братьев захотели получить умения, как у Человека-паука. Для этого они дали себя ужались пауку черной вдове.