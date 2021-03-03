В університеті в Болівії обрушилися перила через тисняву студентів, загинуло 7 осіб (відео)

Студенти зібралися на акцію протесту, але почалася тиснява, через яку обрушилася огорожа й 11 осіб впали з 4 поверху.

В університеті Ель-Альто в Болівії студенти зібралися на акцію протесту в актовий зал університету, який знаходиться на 4 поверсі. Через тисняву та бійку, що зав'язалася на місці, перила, що огороджують від падіння вниз, не витримали і зламалися. Про це повідомляє DailyMail.

Незважаючи на заборону масових зібрань і карантин у Болівії, група студентів зібралася в будівлі економічних, фінансових та адміністративних наук факультету університету. Вони хотіли висловити свій протест через фінанси. Біля входу до актової зали між студентами почалася бійка, яка призвела до обвалення поручнів. Вниз упало 11 студентів. 4 загинули на місці, 3 — померли в лікарні, решта четверо студентів знаходяться в лікарні з важкими травмами.

Повідомляється, що розслідуванням трагедії займеться поліція, яка допитає тих, хто вижили в трагедії, а також співробітників університету. Адміністрація ВНЗ заявляє, що вони не впевнені, чому так багато студентів були допущені до зборів.

Президент Болівії Луїс Арсе висловив співчуття народу Ель-Альто та постраждалим сім'ям, а також висловив надію на результати розслідування.

[ + – ] Відео трагедії.

Нагадаємо, раніше в Болівії троє братів захотіли отримати вміння, як у Людини-павука. Для цього вони дали себе вкусити павуку чорній вдові.