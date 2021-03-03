Закарпатье в обмен на "Спутник V": премьер Словакии некорректно пошутил про Украину (видео)

Украинские дипломаты, в ответ, посоветовали поменять российскую вакцину на несколько регионов Словакии.

Словацкий премьер Игорь Матович некорректно пошутил про Украину, комментируя переговоры с Кремлем по закупке российской вакцины Спутник V.

Инцидент произошел в эфире Radio Expres, цитирует Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, что предложено России в обмен на вакцину, Матович сказал: "Закарпатская Украина".

После этого, он дал всем понять, что пошутил, так как якобы существует мнение, что будто бы договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", – сказал Матович.

Ответ Матовича журналисту звучит на 20 секунде ролика и не требует перевода

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в "Слуге народа" уже оценили юмор.

Народный депутат Максим Бужанский считает, что МИД Украины стоило бы сообщить словацкому послу о недопустимости подобных шуток.

"А всем остальным обратить внимание на то, как воспринимается наша территориальная целостность некоторыми нашими западными соседями", – отметил политик.

На недипломатичную шутку премьер-министра Словакии уже отреагировал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал глава МИД в Twitter.

Он также выразил сожаление, что словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Напомним, в 2020 году посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушел в отставку после того, как 9 мая посетил парад ко Дню Победы в Москве.