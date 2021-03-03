Закарпаття в обмін на Супутник V: прем'єр Словаччини некоректно пожартував про Україну (відео)

Українські дипломати у відповідь порадили поміняти на російську вакцину кілька регіонів Словаччини.

Словацький прем'єр Ігор Матович некоректно пожартував про Україну, коментуючи переговори з Кремлем щодо закупівлі російської вакцини Супутник V.

Інцидент стався в ефірі Radio Expres, цитує Європейська правда.

Відповідаючи на запитання журналіста, що запропоновано Росії в обмін на вакцину, Матович сказав: "Закарпатська Україна".

Після цього він дав усім зрозуміти, що пожартував, бо нібито існує думка, що домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.

"Як ви думаєте, що я їм обіцяв? Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", — сказав Матович.

Відповідь Матовича журналісту звучить на 20 секунді ролика і не потребує перекладу

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, у "Слузі народу" вже оцінили гумор.

Народний депутат Максим Бужанський вважає, що МЗС України варто було б повідомити словацькому послові про неприпустимість подібних жартів.

"А всім іншим звернути увагу на те, як сприймається наша територіальна цілісність деякими нашими західними сусідами", — зазначив політик.

На недипломатичний жарт прем'єр-міністра Словаччини вже відреагував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", — написав голова МЗС у Twitter.

Він також висловив жаль, що словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною".

Нагадаємо: у 2020 році посол Словаччини в Білорусі Йозеф Мігаш пішов у відставку після того, як 9 травня відвідав парад до Дня Перемоги в Москві.