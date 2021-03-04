Мужчина остался в зараженной зоне у атомной электростанции Фукусима, чтобы спасать котов

Сейчас на попечении Сакаэ Като 41 животное, также он подкармливает диких кабанов и приютил пса

57-летний Сакаэ Като остался в зараженной карантинной зоны у атомной станции Фукусима в Японии, чтобы заботится о котах, брошенных своими хозяевами. Мужчина говорит, что уйдет из брошенного поселка, только когда в его заботе больше никто не будет нуждаться. Об этом пишет Reuters.

Напомним, авария на АЭС Фукусима-1 — произошла в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES) привела к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия. 160 тысяч жителей покинули зараженную территорию.

Некоторые из них бросили своих домашних питомцев, некоторые уже были бродячими, и после того, как местность обезлюдела, они остались предоставленными сами себе.

Сакаэ Като, в прошлом владелец маленькой строительной фирмы, помогал в сносе некоторых аварийных зданий и был поражен количеством животных, которые прятались в брошенных домах. Тогда он принял решение остаться и заботиться о них.

Сейчас на его попечении 41 животное, еще 23 скончались, и он похоронил их в своем саду. Кроме того, он заботится о псе по имени Почи и диких кабанах, популяция которых значительно увеличилась после того, как люди ушли.

[ + – ] Сакаэ Като и пес Почи

"Я хочу убедиться, что я буду здесь, чтобы позаботиться о последнем. После этого я хочу умереть, будь то день или час спустя", — говорит Като.

Часть животных живет с ним в доме, для бродячих животных он оставляет еду в сарае, который обогревает маленькой печкой. Водопровода нет, поэтому он наполняет бутылки в горном источнике, а душ принимает за несколько километров на заправках. Он заявил, что не покинет свою землю, которой его семья владеет на протяжении трех поколений.

"Я не хочу уезжать, мне нравится жить в этих горах", — говорит он. Като считает, что люди могут скоро вернуться в зону у Фукусимы, так как власти усиленно обеззараживают поля и территорию вокруг. Однако уровень радиации вокруг некоторых домов примерно в 20 раз превышает фоновый уровень в Токио.

[ + – ] Сакаэ Като и некоторые из его питомцев

По его оценкам, он тратит 7000 долларов в месяц на своих животных, часть из которых идет на покупку собачьего корма для диких кабанов, которые собираются возле его дома на закате. Фермеры считают их вредителями и обвиняют их в повреждениях пустующих домов.

25 февраля Като был арестован по подозрению в освобождении кабана, пойманного в ловушку, установленную правительством Японии в ноябре и на начало марта все еще находился под стражей.

Эстафету по заботе о животных переняли местные волонтеры, рассказывает Юмико Кониси, ветеринар из Токио, который помогает Като.