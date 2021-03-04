Чоловік залишився в зараженій зоні в атомній електростанції Фукусіма, щоб рятувати котів

Зараз під опікою Сакае Като 41 тварина, також він підгодовує диких кабанів і прихистив пса.

57-річний Сакае Като залишився в зараженій карантинній зоні в атомній станції Фукусіма в Японії, щоб піклуватися про котів, котрих покинули господарі. Чоловік каже, що піде з кинутого селища, тільки коли його турботи більше ніхто не потребуватиме. Про це пише Reuters.

Нагадаємо, аварія на АЕС Фукусіма-1 — сталася в п'ятницю 11 березня 2011 року внаслідок сильного в історії Японії землетрусу і цунамі, що розпочалося за ним. Радіаційна аварія максимального, 7-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) призвела до повного знеструмлення станції та відмови систем аварійного охолодження. У навколишнє середовище потрапили в основному летючі радіоактивні елементи, такі як ізотопи йоду та цезію. 160 тисяч жителів покинули заражену територію.

Деякі з них кинули своїх домашніх вихованців, деякі вже були бродячими, і після того, як місцевість обезлюділа, вони залишилися наданими самі собі.

Сакае Като, у минулому власник маленької будівельної фірми, допомагав у знесенні деяких аварійних будівель і був вражений кількістю тварин, які ховалися в покинутих будинках. Тоді він вирішив залишитися і піклуватися про них.

Зараз під його опікою 41 тварина, ще 23 померли, і він поховав їх у своєму саду. Крім того, він піклується про пса на ім'я Почі та диких кабанів, популяція яких значно збільшилася після того, як люди пішли.

[ + – ] Сакае Като та пес Почі

"Я хочу переконатися, що я буду тут, щоб подбати про останніх. Після цього я хочу померти, неважливо через день чи через годину", — говорить Като.

Частина тварин живе з ним у будинку, для бродячих тварин він залишає їжу в сараї, який обігріває маленької піччю. Водопроводу немає, тому він наповнює пляшки в гірському джерелі, а душ приймає за кілька кілометрів на заправках. Він заявив, що не покине свою землю, якою його сім'я володіє протягом трьох поколінь.

"Я не хочу їхати, мені подобається жити в цих горах", — говорить він. Като вважає, що люди можуть скоро повернутися в зону біля Фукусіми, тому що влада посилено знезаражує поля і територію навколо. Однак рівень радіації навколо деяких будинків приблизно в 20 разів перевищує фоновий рівень у Токіо.

[ + – ] Сакае Като та деякі його вихованці

За його оцінками, він витрачає 7 000 доларів на місяць на своїх тварин, частина з яких йде на купівлю собачого корму для диких кабанів, які збираються біля його будинку на заході. Фермери вважають їх шкідниками і звинувачують їх у пошкодженнях порожніх будинків.

25 лютого Като був заарештований за підозрою у звільненні кабана, спійманого в пастку, встановлену урядом Японії в листопаді й на початок березня все ще перебував під вартою.

Естафету з турботи про тварин перейняли місцеві волонтери, розповідає Юміко Конісі, ветеринар із Токіо, який допомагає Като.