Самая старая дикая птица в мире в 70 лет высидела 40-го птенца

Самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом вернулась на атолл Мидуэй на Гавайях

Самая старая из известных диких птиц в мире, 70-летняя самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, вернулась на атолл Мидуэй на Гавайях в Тихом океане и высидела своего сорокового птенца. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые в поле зрения ученых Уиздом попала еще в 1956 году. Тогда ей было около пяти лет. Тогда она была окольцована и ученые за ней следили. Однако и не догадывались, что Уиздом намного старше, нежели они предполагают, пока один из исследователей 2002 году не заметил, что ее кольцо повреждено и нуждается в замене. Когда птицу изловили и сняли с нее кольцо, то поняли, что перед ними самая старая птица в мире.

[ + – ] Уиздом со своим сороковым птенцом

[ + – ] Гнездовье темноспинных альбатросов на атолле Мидуэй

Это впечатляет, потому как темнооспинные альбатросы на протяжении своей жизни подвергаются множеству опасностей: они могут погибнуть в шторм, на них охотятся акулы и ареал их обитания под угрозой из-за загрязнения пластиком.

С 2010 года Уиздом выращивает птенцов со своим постоянным партнером по имени Акеакамай. Большую часть своей жизни альбатросы проводят в океане, а потому ученые могут изучать их, только когда они возвращаются на места своего гнездования на Гавайях.

[ + – ] Уиздом со своим многолетним партнером Акеакамай

"Ее возвращение на атолл не только воодушевляет любителей птиц во всем мире, но и помогает нам лучше понять, как мы можем защитить этих морских птиц и среду обитания, которая им необходима для выживания в будущем", — сказал представитель Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

До XXI века считалось, что морские птицы обычно живут около 40 лет, пока Уиздом своим примером не доказала, что это предположение неверно.

Темноспинный альбатрос, также называемый гавайским, или лайсанским альбатросом, отличается от своего ближайшего родственника белоспинного альбатроса меньшими размерами. Эти птицы моногамны и у них в кладке всегда только одно яйцо. Большую часть своей жизни они проводят в море, отдыхая на волнах.