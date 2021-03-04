Найстаріша дика пташка у світі в 70 років висиділа 40-е пташеня

Самка темноспинного альбатроса на ім'я Віздом повернулася на атол Мідвей на Гаваях

Найстаріша з відомих диких птахів у світі, 70-річна самка темноспинного альбатроса на ім'я Віздом, повернулася на атол Мідвей на Гаваях у Тихому океані і висиділа своє сорокове пташеня. Про це пише Daily Mail.

Уперше в поле зору вчених Віздом потрапила ще в 1956 році. Тоді їй було близько п'яти років. Тоді вона була окільцьована і вчені за нею стежили. Однак і не здогадувалися, що Віздом набагато старша, ніж вони припускають, поки один з дослідників 2002 року не помітив, що її кільце пошкоджене і потребує заміни. Коли птаха виловили і зняли з неї кільце, то зрозуміли, що перед ними найстаріша пташка у світі.

[ + – ] Віздом зі своїм сороковим пташеням

[ + – ] Місце гніздування темноспинних альбатросів на атолі Мідвей

Це вражає, оскільки темноспинні альбатроси протягом свого життя піддаються безлічі небезпек: вони можуть загинути в штормі, на них полюють акули, і ареал їхнього проживання під загрозою через забруднення пластиком.

З 2010 року Віздом вирощує пташенят зі своїм постійним партнером по імені Акеакамай. Більшу частину свого життя альбатроси проводять в океані, а тому вчені можуть вивчати їх, тільки коли вони повертаються на місця свого гніздування на Гаваях.

[ + – ] Віздом зі своїм багаторічним партнером Акеакамаєм

"Її повернення на атол не тільки надихає любителів птахів у всьому світі, але і допомагає нам краще зрозуміти, як ми можемо захистити цих морських птахів і середовище проживання, яке їм необхідне для виживання в майбутньому", — сказав представник Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США.

До XXI століття вважалося, що морські птахи зазвичай живуть близько 40 років, але Віздом своїм прикладом довела, що це припущення неправдиве.

Темноспинний альбатрос, також званий гавайським, або лайсанським альбатросом, відрізняється від свого найближчого родича короткохвостого альбатроса меншими розмірами. Ці птахи моногамні і в них у кладці завжди тільки одне яйце. Більшу частину свого життя вони проводять біля моря, відпочиваючи на хвилях.