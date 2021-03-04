Тайские военные спасли четырех котов с тонущего корабля

Котов обнаружили после того, как всех членов команды спасли днем ранее

Моряки тайского военно-морского флота спасли четырех рыжих котов с судна, затонувшего у острова Ко Аданг. Об этом пишет Daily Mail.

Судно загорелось и начало тонуть еще накануне, спасатели взяли на борт восьмерых членов экипажа. Сегодня военные отправились проверять судно на предмет утечки топлива.

И обнаружили четырех рыжих котов "сбившихся в кучу на подъемном кране". Ни один из спасенных членов экипажа не сказал, что борту тонущего корабля остались животные.

"Я использовал камеру, чтобы приблизить изображение и увидел, как коты высунули головы", — рассказал старшина первого класса Вичит Пукдилон.

Подойти к тонущему судно ближе на катере было невозможно, поэтому военные спасали животных вплавь. 23-летний Татсафон Сайи надел спасательный жилет, подплыл к кораблю, поднялся на борт и посадил котов себе на спину. Ему пришлось сплавать к тонущему судну несколько раз, прежде, чем он спас всех животных.

Котов обсушили и накормили, сейчас они находятся под присмотром моряков на военной базе острове Ко Липе. Неизвестно, будут ли им искать хозяев, или они останутся питомцами военных.

"Я так рад, что мы смогли спасти котят. Если бы они упали в море, то утонули бы, или умерли от жажды", — заявил Сайи.

[ + – ] Все фото: Royal Thai Navy

Надо отметить, что вскоре после спасения котов, судно затонуло. Сейчас власти Таиланда ищут его владельца, потому что его обломки и топливо, оставшееся в баках, может нанести ущерб коралловым рифам.