Тайські військові врятували чотирьох котів із корабля, що тонув

Котів помітили після того, як усіх членів команди врятували днем раніше.

Моряки тайського військово-морського флоту врятували чотирьох рудих котів із судна, що тонуло біля острова Ко Аданг. Про це пише Daily Mail.

Судно загорілося і почало тонути ще напередодні, рятувальники взяли на борт вісьмох членів екіпажу. Сьогодні військові вирушили перевіряти судно на предмет витоку палива.

І знайшли чотирьох рудих котів, "які збилися в купу на підйомному крані". Жоден із врятованих членів екіпажу не сказав, що на борту корабля, який тонув, залишилися тварини.

"Я використовував камеру, щоб наблизити зображення і побачив, як коти висунули голови", — розповів старшина першого класу Вічіта Пукділон.

Підійти до судна, що тонуло, ближче на катері було неможливо, тому військові рятували тварин вплав. 23-річний Татсафон Сайі одягнув рятувальний жилет, підплив до корабля, піднявся на борт і посадив котів собі на спину. Йому довелося плавати до затонулого судна кілька разів, перш, ніж він врятував усіх тварин.

Котів обсушили і нагодували, зараз вони перебувають під наглядом моряків на військовій базі острова Ко Липі. Невідомо, чи шукатимуть їм господарів, або вони залишаться вихованцями військових.

"Я такий радий, що ми змогли врятувати кошенят. Якби вони впали в море, то потонули б, або померли від спраги", — заявив Сайі.

[ + – ] Усі фото: Royal Thai Navy

Варто зазначити, що незабаром після порятунку котів, судно затонуло. Зараз влада Таїланду шукає його власника, тому що його уламки і паливо, що залишилося в баках, може завдати шкоди кораловим рифам.