Достаточно осуждения в соцсетях: бельгийца обязали выплатить 1 евро компенсации за то, что он ударил ребенка

Велосипедист, проезжая по тропе в парке, пнул пятилетнюю девочку, однако суд приговорил его к условному наказанию и минимальной компенсации

Инцидент произошел в парке Барак-Мишель в Вервье, Бельгия. Велосипедист выехал из-за поворота на тропу, по которой шла мать с пятилетней девочкой. И, проезжая мимо, пнул девочку коленом. Девочка упала. Все было снято на видео отцом ребенка, и он поделился своим возмущением в соцсетях. А также заявил в полицию. Однако наказание для хулигана оказалось на диво мягким. Об этом пишет Daily Mail.

Патрик Мпаса, отец ребенка спросил в соцсетях, согласны ли люди, что он обратился в полицию по поводу инцидента. Видео стало вирусным, хулигана осудили. Тем более, что на видеозаписи было явно видно, что он ударил ребенка намеренно.

Мпаса также рассказал, что погнался за велосипедистом, остановил его и потребовал объяснений, но он не раскаялся и нагрубил ему.

В суде он утверждал, что был не виноват, а просто "когда он ехал рядом, то у него соскользнуло заднее колесо, и, пытаясь удержать равновесие, он дернул коленом, а потом уже понял, что задел ребенка".

Прокурор в свою очередь настаивал, что велосипедиста раздражали люди на тропе и он ударил девочку намеренно.

Велосипедисту-хулигану грозил год тюремного заключения, однако суд постановил, что велосипедист выплатит семье пострадавшей девочки минимальный штраф в размере 1 евро. Потому что он и так уже получил свое, после того, как его поступок бурно обсуждали в соцсетях и критиковали его поведение.

Теперь он не понесет никаких наказаний за свои действия, пока не совершит повторное правонарушение. Семья пострадавшей девочки возмущена. А местная ассоциация велосипедистов GRACQ охарактеризовала поведение мужчины как "неприемлемое".