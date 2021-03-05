Досить засуджень у соціальних мережах: бельгійця зобов'язали виплатити 1 євро компенсації за те, що він вдарив дитину

Велосипедист, проїжджаючи по стежці в парку, штовхнув п'ятирічну дівчинку, проте суд засудив його до умовного покарання і мінімальної компенсації.

Інцидент стався в парку Барак-Мішель у Вервʼє, Бельгія. Велосипедист виїхав з-за повороту на стежку, по якій йшла мати з п'ятирічною дівчинкою. І, проїжджаючи повз, штовхнув дівчинку коліном. Дівчинка впала. Все було знято на відео батьком дитини, і він поділився своїм обуренням у соцмережах. А також заявив до поліції. Однак покарання для хулігана виявилося на диво м'яким. Про це пише Daily Mail.

Патрік Мпаса, батько дитини запитав у соцмережах, чи згодні люди, що він звернувся до поліції з приводу інциденту. Відео стало вірусним, хулігана засудили. Тим більше, що на відеозаписі було явно видно, що він вдарив дитину навмисно.

Мпаса також розповів, що погнався за велосипедистом, зупинив його і вимагав пояснень, але він не розкаявся і нагрубив йому.

У суді він стверджував, що був не винен, а просто "коли він їхав поруч, то у нього зісковзнуло заднє колесо, і, намагаючись утримати рівновагу, він смикнув коліном, а потім вже зрозумів, що зачепив дитину".

Прокурор, зі свого боку, наполягав, що велосипедиста дратували люди на стежці й він ударив дівчинку навмисно.

Велосипедисту-хулігану погрожував рік тюремного ув'язнення, однак суд постановив, що велосипедист виплатить родині постраждалої дівчинки мінімальний штраф розміром 1 євро. Тому що він і так уже отримав своє, після того, як його вчинок бурхливо обговорювали в соцмережах і критикували його поведінку.

Тепер він не понесе жодних покарань за свої дії, поки не вчинить повторне правопорушення. Сім'я постраждалої дівчинки обурена. А місцева асоціація велосипедистів GRACQ охарактеризувала поведінку чоловіка як "неприйнятну".