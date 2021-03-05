В Исландии произошло 18 тысяч землетрясений, ученые готовятся к извержению вулканов

Сейсмическая активность сосредоточена вокруг полуострова Рейкьянес, неподалеку от столицы

За последнюю неделю в Исландии было зафиксировано более 18 тысяч небольших землетрясений и местные сейсмологи уверены, что стоит ожидать извержения вулканов. Более того, они называют это "неизбежным". Об этом пишет Daily Mail.

Последний раз, когда вулкан Исландии начал извергаться, это нарушило авиасообщение во всей Европе. Напомним, это произошло в ночь с 20 на 21 марта 2010 года. Вулкан Эйяфьядлайекюдль выбросил столп пепла, который поднялся на восемь километров. Началось таяние ледников, было отселено 500 человек из близлежащих деревень. Местный аэропорт Кеблавик в одноименном городе был закрыт.

15 апреля 2010 года из-за большой интенсивности извержения и выброса пепла было приостановлено авиасообщение в северной Швеции, Дании, Норвегии и в северных районах Великобритании. Позже прекратили свою работу все аэропорты Великобритании. Всего по Европе 15 апреля 2010 года было отменено от 5 до 6 тысяч рейсов. Были отложены на неопределенный срок рейсы в Европу из стран Америки и Азии.

По подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта ежедневные потери авиакомпаний от отмены рейсов составляли не менее 200 миллионов долларов. Извержение вулкана помешало лидерам многих глав государств прилететь на похороны президента Польши Леха Качиньского, который разбился в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Если прогнозы ученых верны, то в ближайшее время может начаться извержение сразу двух вулканов на полуострове Рейкьянес – Кейлира и Фаградалсфьяла. Они были неактивны с XII века. Кроме выброса пепла стоит ожидать извержения лавы из трещин.

Последний раз Исландию "тряхнуло" этим утром, землетрясение магнитудой в 4,5 баллов ощущалось по всему юго-западу страны.