В Ісландії сталося 18 тисяч землетрусів, учені готуються до виверження вулканів

Сейсмічна активність зосереджена навколо півострова Рейкʼянес, неподалік від столиці

За останній тиждень в Ісландії було зафіксовано понад 18 тисяч невеликих землетрусів і місцеві сейсмологи впевнені, що варто очікувати виверження вулканів. Більш того, вони називають це "неминучим". Про це пише Daily Mail.

Востаннє, коли вулкан Ісландії почав вивергатися, це порушило авіасполучення у всій Європі. Нагадаємо, це сталося в ніч з 20 на 21 березня 2010 року. Вулкан Ейяфʼятлайокютль викинув стовп попелу, який піднявся на вісім кілометрів. Почалося танення льодовиків, було відселено 500 осіб із довколишніх сіл. Місцевий аеропорт Кеблавік в однойменному місті був закритий.

15 квітня 2010 року через велику інтенсивність виверження і викид попелу було припинено авіасполучення в північній Швеції, Данії, Норвегії та в північних районах Великобританії. Пізніше припинили свою роботу всі аеропорти Великобританії. Всього по Європі 15 квітня 2010 було скасовано від 5 до 6 тисяч рейсів. Були відкладені на невизначений термін рейси в Європу з країн Америки та Азії.

За підрахунками Міжнародної асоціації повітряного транспорту щоденні втрати авіакомпаній від скасування рейсів складали не менше 200 мільйонів доларів. Виверження вулкана завадило лідерам багатьох глав держав прилетіти на похорон президента Польщі Леха Качинського, який розбився в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Якщо прогнози вчених правильні, то найближчим часом може початися виверження відразу двох вулканів на півострові Рейкʼянес — Кейліра і Фаградалсфʼяла. Вони були неактивні з XII століття. Крім викиду попелу варто очікувати виверження лави з тріщин.

Востаннє Ісландію "трусонуло" цього ранку, землетрус магнітудою 4,5 балів відчувався по всьому північному заходу країни.