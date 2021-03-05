В зоопарке Британии удалось получить потомство от окапи, одного из самых таинственных животных в мире

Малышку уже назвали Ниа Ниа, в честь деревни в Демократической Республике Конго, единственном месте на Земле, где водятся окапи

В британском зоопарке Честера публике впервые представили детеныша окапи, который родился около месяца назад. Окапи – единственные близкие родственники жирафов и они находятся под угрозой исчезновения. Об этом пишет People.

Окапи – одни из самых таинственных животных в мире. Они невероятно скрытны, их ичсло в дикой природе до сих пор точно неизвестно. Предполагается, что их около 50 тысяч особей. Еще 76 содержаться в зоопарках по всему миру. Они проживают только на территории современной Демократической Республики Конго и страдают от браконьеров. Ученые убеждены, что их численность за последние два десятилетия снизилась по крайней мере вдвое.

[ + – ] Маленький окапи с матерью

Окапи были открыты только в 1901 году, однако в 1890 году известный путешественник Генри Стэнли описывал, что пигмеи, увидев лошадей, не были удивлены, как другие представители местных племен и рассказывали, что похожие животные водятся и в их лесах.

Подтверждение словам Стэнли удалось найти другому известному путешественнику, Гарри Джонстону девять лет спустя. Он купил у бельгийских охотников две шкуры окапи и их черепа и отправил их в Лондон в Королевское зоологическое общество. Изначально животные получили название лошадь Ливингстона, однако позже их назвали окапи. Это название тысячелетиями бытовало у пигмеев из лесов Итури.

Первый окапи в неволе появился только в 1919 году, однако в зоопарке Антверпена он прожил только 50 дней. Первое потомство от окапи удалось получить только в 1956 году в Париже.

Так что зоологи из зоопарка Честера очень горды собой. Они рассказали, что малыш окапи, названный Ниа Ниа, в честь деревни в Демократической Республике Конго, и его мать КʼТуша чувствую себя хорошо.

[ + – ] Малышка Ниа Ниа во время своего первого появления на публике/Фото: CHESTER ZOO

"Рождение теленка окапи — повод для большого праздника — они невероятно редки, и они очень особенные. Мать до сих пор трогательно заботится о своем детеныше. Она каждые несколько часов возвращается к малышу, чтобы его покормить и не отпускает от себя", — рассказывает Сара Роффе, руководитель группы окапи в зоопарке Честера.

Разведение окапи в зоопарках должно помочь сохранению вида, к тому же в Конго постоянно работает станция по отлову этих животных.