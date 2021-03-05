У зоопарку Британії вдалося отримати потомство від окапі, одної з найбільш таємничих тварин у світі

Малюка вже назвали Ніа Ніа, на честь села в Демократичній Республіці Конго, єдиного місця на Землі, де водяться окапі

У британському зоопарку Честера публіці вперше представили дитинча окапі, яке народилося близько місяця тому. Окапі — єдині близькі родичі жирафів і вони під загрозою зникнення. Про це пише People.

Окапі — одні з найбільш таємничих тварин у світі. Вони неймовірно потайливі, їхнє число в дикій природі досі точно невідоме. Передбачається, що їх близько 50 тисяч особин. Ще 76 у зоопарках по всьому світу. Вони проживають тільки на території сучасної Демократичної Республіки Конго і страждають від браконьєрів. Учені переконані, що їхня чисельність за останні два десятиліття знизилася принаймні вдвічі.

[ + – ] Маленький окапі з матір'ю

Окапі були відкриті тільки в 1901 році, проте в 1890 році відомий мандрівник Генрі Стенлі описував, що пігмеї, побачивши коней, не були здивовані, як інші представники місцевих племен і розповідали, що схожі тварини водяться і в їхніх лісах.

Підтвердження словам Стенлі вдалося знайти іншому відомому мандрівникові, Гаррі Джонстону дев'ять років по тому. Він купив у бельгійських мисливців дві шкури окапі і їхні черепи і відправив їх до Лондона в Королівське зоологічне товариство. Спочатку тварини отримали назву коня Лівінгстона, однак пізніше їх назвали окапі. Ця назва тисячоліттями побутувала в пігмеїв з лісів Ітурі.

Перший окапі в неволі з'явився тільки в 1919 році, проте в зоопарку Антверпена він прожив лише 50 днів. Перше потомство від окапі вдалося отримати тільки в 1956 році в Парижі.

Тому зоологи із зоопарку Честера дуже пишаються собою. Вони розповіли, що малюк окапі, названий Ніа Ніа, на честь села в Демократичній Республіці Конго, і його мати К'Туша відчуває себе добре.

[ + – ] Малятко Ніа Ніа під час своєї першої появи на публіці/Фото: CHESTER ZOO

"Народження малятка окапі — привід для великого свята — вони неймовірно рідкісні, і вони дуже особливі. Мати досі зворушливо піклується про своє дитинча. Вона кожні кілька годин повертається до малюка, щоб його погодувати і не відпускає від себе", — розповідає Сара Роффе, керівник групи окапі в зоопарку Честера.

Розведення окапі в зоопарках має допомогти збереженню виду, до того ж у Конго постійно працює станція з вилову цих тварин.