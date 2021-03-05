Жительница Нью-Йорка нашла целую тайную квартиру за зеркалом в своей ванной (видео)

Подписчики Саманты Хартсо уже назвали ее находку логовом Кэндимена, персонажа фильма ужасов 1992 года

Жительница Нью-Йорка по имени Саманта Хартсо, долгое время страдая от сквозняков в собственной квартире, решила исследовать и ее обнаружить щели, однако нашла целую квартиру, в которую вел тайный ход из ее ванной. Об этом пишет Daily Mail.

Саманта позвала своих друзей для подстраховки и сняла свою экспедицию на непознанную территорию на видео. Она рассказала, что в ее квартире в многоквартирном доме было постоянно холодно, и особенно дуло в ванной комнате, хотя рядом не было видимых щелей, или вентиляционного отверстия. Однако, когда она сняла зеркало, то обнаружила дыру, которая вела в другую, тайную квартиру.

[ + – ] Дыра в ванной Саманты [ + – ] Саманта, пролезающая в таинственные апартаменты

Отверстие было достаточно широким, чтобы Саманта смогла в него протиснуться, и попасть в темные апартаменты, находящиеся на стадии отделки. Из стен торчали провода, посреди комнаты стояли мешки со строительным мусором, а дверь из квартиры была открыта.

Так что девушка с ужасом поняла, что кто угодно мог попасть в ее квартиру незамеченным, отодвинув зеркало.

Для защиты она взяла с собой молоток, но никого в тайной квартире не было. Хотя, среди строительного мусора и обрезком проводов она нашла початую бутылку воды, что свидетельствует о том, что люди в ней все-таки бывали. Правда неясно, насколько давно. Также непонятно, ведется ли в тайных апартаментах ремонт, или она просто заброшена.

"Моему домовладельцу придется объясниться", — говорит Саманта в финале своего видеорасследования, покидая странную квартиру и возвращаясь в свою все через то же отверстие за зеркалом в ванной.

Комментаторы в TikTok, где она запостила видео, уже сравнили странную находку с тайным убежищем из оскароносного фильма "Паразиты", однако более жутким оказалось сравнение с культовым фильмом ужасов 1992 года под названием "Кэндимен" (Candyman).

Напомним, в фильме, главная героиня, исследуя городские легенды, сталкивается с таинственным убийцей, который скрывается в секретных помещениях в жилом доме в Чикаго.

Режиссер Бернард Роуз, в свою очередь, как считается вдохновился реальной историей: убийством Рути Мэй Маккой, которое произошло в 1987 году в Чикаго. В женщину выстрелили четыре раза, перед этим она успела позвонить в полицию и сообщить, что кто-то пытается проникнуть в ее квартиру через зеркало в ванной.

Впрочем, также комментаторы объяснили происхождение отверстия за зеркалом. "Ребята из техобслуживания не хотели стоять в коридоре, если арендатора не было дома, поэтому у них были тайные входы через зеркала в ванных", — написал один из пользователей соцсети.

Еще один отметил, что с такой же целью в старых домах делали полые проходы между квартирами, чтобы ремонтники могли заниматься своими делами, не беспокоя жильцов.

Некоторые предложили Саманте сделать ремонт в квартире за зеркалом и расширить свою жилплощадь. Однако большинство сошлись во мнении, что это была довольно жуткая находка и теперь Саманте стоит быть настороже.