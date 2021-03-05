В Великобритании родилась девочка с родинкой на пол-лица (фото)

Родители малышки отказались от предложения врачей провести операцию по удалению родимого пятна.

Когда 23-летняя Эбони Кинг из Хаддерсфилда (Йоркшир, Великобритания) впервые увидела новорожденную дочь Харпер, она была в шоке, передает Mirror.

Причина такой реакции – огромное родимое пятно, которое закрывало половину лица девочки. Несмотря на то, что ребенок в целом был здоров и симпатичен, Эбони и ее супруг Джейми первым делом подумали о том, какое будущее ждет их дочь с такой меткой.

"Родинка стала для меня огромным шоком, и меня так сильно расстроила мысль о том, как с Харпер могут обращаться, когда она вырастет. Люди могут быть очень жестокими", – призналась женщина.

[ + – ] Харпер Кинг имеет патологию, которая встречается один раз на 20 тысяч Фото: The Mirror

Однако когда врачи предложили провести операцию по удалению пятна, пара отказалась, мотивируя свое решение тем, что малышка сама будет выбирать, как поступать со своей внешностью, когда подрастет. А пока родинка делает ее "особенной".

"Ее старшие брат и сестра называют это ее "особым знаком", и мы тоже так это видим. Харпер особенная. Она еще красивее со своей родинкой, и мы обязательно будем говорить ей об этом каждый день", – говорит Эбони.

[ + – ] Старший брат обожает сестренку Фото: The Mirror

Женщина и ее 34-летний супруг познакомились в 2016 году. У пары подрастает трехлетний сын Харли, а у Эбони есть девятилетняя дочь Холли от предыдущих отношений. Харпер появилась в семье в сентябре 2020 года.

[ + – ] Эбони Кинг и ее муж Джейми Фото: The Mirror

По словам миссис Кинг, беременность протекала хорошо, и малышка родилась путем планового кесаревого сечения.

Специалисты рассказали семье, что родинка – это врожденный меланоцитарный невус, а большое пятно на лице встречается у одного на 20 тысяч новорожденных. По словам врачей, это просто родинка, которая вряд ли вызовет у Харпер какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, однако необходимо будет иногда делать дополнительные анализы. У девочки на теле есть другие родимые пятна меньшего размера, известные как спутники, но они тоже безвредны.

[ + – ] В марте девочке исполняется полгода Фото: The Mirror

Эбони рассказала, что по прошествии полугода родимое пятно немного посветлело, а девочка растет и развивается как все дети. Она активная и озорная.

[ + – ] Харпер Кинг с мамой Эбони Фото: The Mirror

"Для нас сейчас это часть ее, и мы не можем представить нашу дочь без нее. Старшие брат и сестра обожают ее. Я знаю, что жизнь Харпер будет нелегкой, ей предстоит столкнуться с множеством проблем. Но наша работа – заставить ее почувствовать себя особенной и показать, что родинка делает ее еще красивее", – подчеркнула мама ребенка.

Напомним, двухлетняя девочка из Бразилии с редкой генетической патологией прославилась в Сети после того, как доула, принимавшая роды, опубликовала фото новорожденной малышки в сети. У девочки с темными волосами есть седые пряди, что делает ее уникальной.