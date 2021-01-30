Двухлетняя бразильская девочка стала звездой Сети из-за редкого генетического заболевания (фото)

Частичный альбинизм достался ребенку от матери, которая унаследовала патологию от деда по материнской линии.

43-летння Талита Юсеф Азиз Виейра из бразильского города Жерикоакоара прославилась на весь мир после того, как в сети появился снимок ее спящей новорожденной дочери Майи, передает albawaba.com.

Причиной повышенного внимания к ребенку, который появился на свет в ноябре 2018 года, стал необычный цвет волос: на голове малышки были седые пряди.

Первой снимок девочки в сети опубликовала доула, которая принимала роды у Талиты. Когда фото разлетелось по интернету, молодую маму с новорожденной пригласили на фотосессию. Виейра призналась, что друзья сразу определили по снимкам, что Майя – ее дочь. Им достаточно было взглянуть на волосы малышки.

Фото: Instagram/Talyta Youssef

Сама Талита такой особенности не удивилась, поскольку ее дедушка, мать, тетя, двоюродные братья и она сама родились с такой же меткой. Это генетическое заболевание называется пиебалдизм – редкое аутосомно-доминантное нарушение развития меланоцитов, из-за которого участки кожи и волос человека выглядят светлее. Его еще называют частичным или неполным альбинизмом.

Фото: Instagram/Talyta Youssef

Увидев заинтересованность среди окружающих, Талита стала публиковать снимки дочери в соцсети, и на нее обратили внимание десятки тысяч людей. Сегодня за ее аккаунтом в Instagram следят свыше 26 тысяч человек.

"С тех пор, как я начала публиковать фотографии Майи в социальных сетях, люди сравнивали ее с Круэллой, Роуг из Людей Икс и Анной из Холодного сердца", – признается мама девочки.

По словам женщины, она, будучи подростком, старалась прятать белые пряди волос, потому что очень стеснялась их и боялась, что сверстники будут смеяться над ней. Однако после того, как ей исполнилось 20 лет, она сумела превратить эту особенность в свою изюминку, а с рождением дочери с таким же явлением твердо решила, что Майя будет гордиться своим необычным цветом волос и чувствовать себя супергероиней.

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