Дворічна бразильська дівчинка стала зіркою Мережі через рідкісне генетичне захворювання (фото)

Частковий альбінізм дістався дитині від матері, яка успадкувала патологію від діда по материнській лінії.

43-річна Таліта Юсеф Азіз Вієйра з бразильського міста Жерікоакоара прославилася на весь світ після того, як у мережі з'явився знімок її сплячої новонародженої дочки Майї, передає albawaba.com.

Причиною підвищеної уваги до дитини, яка з'явилася на світ у листопаді 2018 року, став незвичайний колір волосся: на голові останньої були сиві пасма.

Першою знімок дівчинки в мережі опублікувала доула, яка приймала пологи у Таліти. Коли фото розлетілося інтернетому, молоду маму з новонародженою запросили на фотосесію. Вієйра зізналася, що друзі відразу визначили за знімками, що Майя — її дочка. Їм досить було поглянути на волосся дівчинки.

Фото: Instagram/Talyta Youssef

Сама Таліта такій особливості не здивувалася, оскільки її дідусь, мати, тітка, двоюрідні брати і вона сама народилися з такою ж міткою. Це генетичне захворювання називається пієбалдізм — рідкісне аутосомно-домінантне порушення розвитку меланоцитів, через яке ділянки шкіри і волосся людини виглядають світлішими. Його ще називають частковим або неповним альбінізмом.

Фото: Instagram/Talyta Youssef

Побачивши зацікавленість серед оточуючих, Таліта стала публікувати знімки дочки в соцмережі, і на неї звернули увагу десятки тисяч людей. Сьогодні за її життям в Instagram стежать понад 26 тисяч осіб.

"Відтоді, як я почала публікувати фотографії Майї в соціальних мережах, люди порівнювали її з Круеллою, Роуг з Людей Ікс й Анною з "Холодного серця", — зізнається мама дівчинки.

За словами жінки, вона, коли була підлітком, намагалася ховати білі пасма волосся, тому що дуже соромилася їх і боялася, що однолітки будуть сміятися з неї. Однак після того, як їй виповнилося 20 років, вона зуміла перетворити цю особливість на свою родзинку, а з народженням дочки з таким же явищем твердо вирішила, що Майя буде пишатися своїм незвичайним кольором волосся і відчувати себе супергероїнею.

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