Чарльз Бронсон, самый жестокий и известный заключенный Британии, выйдет на свободу в 2021 году

В 2009 году про Бронсона был снят фильм, в котором его сыграл известный актер Том Харди

Чарльз Бронсон, который попал за решетку еще в 1974, был осужден на семь лет, однако отсидел уже 47, из-за того, что постоянно вступал в конфликт с охранниками тюрем в которых сидел. В 2021 году он заявил в интервью собственному сыну, о существовании которого он недавно узнал, что его дело будет пересмотрено. Об этом пишет Daily Mail.

"Я вежлив с людьми, я уважительно себя веду. Я никому не опасен. Я просто хочу жить прекрасной жизнью", — заявил Бронсон и сообщил, что него уже есть дом на колесах, купленный онлайн и его ждет работа в Музее криминала. Также он собирается зарабатывать на жизнь своим искусством: в тюрьме Бронсон начал рисовать и писать стихи. Он продавал свои произведения онлайн и отдавал деньги на благотворительность.

[ + – ] Чарльз Бронсон в тюрьме

Делом Бронсона занимаются его адвокаты и его сын Джордж Бэмби, журналист и фотограф. О том, что он сын знаменитости он узнал только в 2018 году, когда ему рассказала об этом мать. Бэмби провел анализ ДНК и получил подтверждение.

Чарльз Бронсон является самым известным и жестоким преступником Великобритании. Настоящее его имя Чарльз Артур Сальвадор, он сменил имя в честь знаменитого голливудского актера. Он попал в тюрьму еще в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Его выручка составила всего 26 фунтов и 18 пенсов. Его осудили на семь лет, однако из-за постоянного нарушения режима Чарльз сидит до сих пор.

Он брал в заложники своего адвоката, охранников, других заключенных и учителя рисования, который критиковал его творчество. Один раз, захватив в заложники иракцев, содержащихся в тюрьме Бэлмарш, он требовал за их освобождение вертолет, который доставил бы его на Кубу, топор и автомат.

В 90-е он совершенно голый и обмазанный маслом, напал на надзирателей и избил их, прежде, чем отряд спецназа его обезвредил. За время своего пребывания в тюрьме Бронсон нанес ущерб на полмиллиона фунтов стерлингов.

Бронсон был женат три раза, первая жена подала на развод, когда он попал в тюрьму, с двумя другими он познакомился по переписке, уже будучи знаменитостью. Причем его вторая супруга, уроженка Бангладеш, описывала его, как "хитрого и злого расиста".

В 2009 году на экраны вышел фильм "Бронсон", в котором главную роль исполнил британский актер Том Харди. Том посещал Бронсона в тюрьме и тот был очень впечатлен его подготовкой к съемкам. Настолько, что сбрил свои знаменитые усы и отправил их актеру в подарок.