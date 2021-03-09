Чарльз Бронсон, найжорстокіший і відомий ув'язнений Британії, вийде на свободу у 2021 році

У 2009 році про Бронсона був знятий фільм, у якому його зіграв відомий актор Том Харді

Чарльз Бронсон, який потрапив за ґрати ще в 1974, був засуджений на сім років, однак відсидів уже 47, через те, що постійно вступав у конфлікт з охоронцями в'язниць, у яких сидів. У 2021 році він заявив в інтерв'ю власному синові, про існування якого він нещодавно дізнався, що його справа буде переглянута. Про це пише Daily Mail.

"Я ввічливий з людьми, я шанобливо себе веду. Я нікому не небезпечний. Я просто хочу жити прекрасним життям", — заявив Бронсон і повідомив, що він уже має будинок на колесах, куплений онлайн і його чекає робота в Музеї криміналу. Також він збирається заробляти на життя своїм мистецтвом: у в'язниці Бронсон почав малювати і писати вірші. Він продавав свої твори онлайн і віддавав гроші на благодійність.

[ + – ] Чарльз Бронсон у тюрмі

Справою Бронсона займаються його адвокати і його син Джордж Бембі, журналіст і фотограф. Про те, що він син знаменитості, він дізнався тільки у 2018 році, коли йому розповіла про це мати. Бембі провів аналіз ДНК і отримав підтвердження.

Чарльз Бронсон є найвідомішим і жорстоким злочинцем Великобританії. Справжнє його ім'я Чарльз Артур Сальвадор, він змінив ім'я на честь знаменитого голлівудського актора. Він потрапив до в'язниці ще в 1974 році за збройне пограбування поштового відділення. Його виручка становила всього 26 фунтів і 18 пенсів. Його засудили на сім років, проте через постійне порушення режиму Чарльз сидить досі.

Він брав у заручники свого адвоката, охоронців, інших ув'язнених і вчителя малювання, який критикував його творчість. Один раз, захопивши в заручники іракців, що сидять у в'язниці Белмарш, він вимагав за їхнє звільнення вертоліт, який доставив би його на Кубу, сокиру й автомат.

У 90-ті він абсолютно голий і обмазаний маслом, напав на наглядачів і побив їх, перш ніж загін спецназу його знешкодив. За час свого перебування у в'язниці Бронсон завдав збитків на півмільйона фунтів стерлінгів.

Бронсон був одружений тричі, перша дружина подала на розлучення, коли він потрапив до в'язниці, з двома іншими він познайомився по листуванню, уже будучи знаменитістю. Причому його друга дружина, уродженка Бангладешу, описувала його, як "хитрого і злого расиста".

У 2009 році на екрани вийшов фільм "Бронсон", у якому головну роль виконав британський актор Том Харді. Том відвідував Бронсона у в'язниці і той був дуже вражений його підготовкою до зйомок. Настільки, що збрив свої знамениті вуса і відправив їх акторові в подарунок.