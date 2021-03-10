У побережья Канн открыли подводный музей с бетонными головами

Автором проекта стал известный художник Джейсон де Кайрес Тейлор

У каннского побережья, возле острова Сент-Маргерит открылся новый подводный музей британского художника Джейсона де Кайрес Тейлора, знаменитого своими бетонными композициями, которые он расставляет в морях и океанах по всему миру. Об этом пишет Daily Mail.

Со временем его скульптуры обрастают раковинами, водорослями и кораллами, становясь частью подводного пейзажа, а увидеть их можно, только погрузившись с аквалангом.

[ + – ] Бетонные головы в подводном музее у побережья Канн

Каннский музей состоит из гигантских бетонных голов более двух метров в высоту и весом в две тонны каждая.

Это не абстрактные изображения, а скульптурные портреты местных жителей, в том числе 80-летнего рыбака и 9-летней школьницы.

[ + – ] Джейсон снимает слепок с модели

Лица художник разделил на две части, чтобы они напоминали маски. "Расколотая маска – это метафора океана. Одна сторона изображает силу и стойкость, другая — хрупкость и распад", — отметил художник.

Также частью проекта стала расчистка морского дна от мусора. Скульптор сообщил, что даже у берегов такого дорого курорта, как Канны, под водой скрывались старые двигатели, бутылки и трубы.

Над музеем запрещено движение судов, что делает его безопасным, как для аквалангистов, так и морских жителей.

"Во всех своих проектах Джейсон стремится привлечь внимание к морю как к хрупкой биосфере, которая срочно нуждается в защите", — заявили в студии художника.

Первый подводный музей художника был создан у Карибского острова Гренада в 2006 году и состоит из 75 скульптур, занимающих площадь 800 квадратных метров.

В его подводном музее в Национальном морском парке Исла-Мухерес в Мексике представлено более 500 постоянных скульптур в натуральную величину, которые находятся примерно на 10 метрах ниже поверхности воды.

[ + – ] Подводный музей в Канкуне/Все фото: Jason deCaires Taylor

Работая вместе с морскими биологами, Тейлор использует эластичные, стабильные и экологически чистые материалы. Структуры также включают в себя места обитания для морских обитателей, что будет способствовать увеличению биомассы местных экосистем.

Скульптуры расположены в таких местах на морском дне, чтобы избежать контакта с сильными течениями и приливными режимами, и установлены в правильное время для нереста кораллов, чтобы максимально увеличить их потенциальное влияние на океаническую экосистему.

Однако часть его скульптур была удалена на Мальдивах, потому что изображала людей, а официальная религия государства – ислам, это запрещает.