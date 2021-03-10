Біля узбережжя Канн відкрили підводний музей з бетонними головами

Автором проекту став відомий художник Джейсон де Кайрес Тейлор

Біля каннського узбережжя, біля острова Сент-Маргеріт відкрився новий підводний музей британського художника Джейсона де Кайрес Тейлора, знаменитого своїми бетонними композиціями, які він розставляє в морях і океанах по всьому світу. Про це пише Daily Mail.

Згодом його скульптури обростають мушлями, водоростями і коралами, стаючи частиною підводного пейзажу, а побачити їх можна, тільки занурившись з аквалангом.

[ + – ] Бетонні голови в підводному музеї біля узбережжя Канн

Каннський музей складається з гігантських бетонних голів понад два метри заввишки і вагою у дві тонни кожна.

Це не абстрактні зображення, а скульптурні портрети місцевих жителів, у тому числі 80-річного рибалки і 9-річної школярки.

[ + – ] Джейсон знімає зліпок з моделі

Обличчя художник розділив на дві частини, щоб вони нагадували маски. "Розколота маска — це метафора океану. Одна сторона зображує силу і стійкість, інша — крихкість і розпад", — зазначив художник.

Також частиною проекту стало розчищення морського дна від сміття. Скульптор повідомив, що навіть біля берегів такого дорого курорту як Канни під водою ховалися старі двигуни, пляшки і труби.

Над музеєм заборонений рух суден, що робить його безпечним як для аквалангістів, так і морських жителів.

"У всіх своїх проектах Джейсон прагне привернути увагу до моря як до тендітної біосфери, що терміново потребує захисту", — заявили в студії художника.

Перший підводний музей художника був створений біля Карибського острова Гренада у 2006 році і складається з 75 скульптур, які займають площу 800 квадратних метрів.

У його підводному музеї в Національному морському парку Ісла-Мухерес у Мексиці представлено понад 500 постійних скульптур у натуральну величину, які розташовані приблизно на 10 метрів нижче поверхні води.

[ + – ] Підводний музей у Канкуні/Всі фото: Jason deCaires Taylor

Працюючи разом з морськими біологами, Тейлор використовує еластичні, стабільні й екологічно чисті матеріали. Структури також включають у себе місця проживання для морських мешканців, що сприятиме збільшенню біомаси місцевих екосистем.

Скульптури розташовані в таких місцях на морському дні, щоб уникнути контакту із сильними течіями і приливними режимами, і встановлені в правильний час для нересту коралів, щоб максимально збільшити їхній потенційний вплив на океанічну екосистему.

Однак частина його скульптур була вилучена на Мальдівах, тому що зображувала людей, а офіційна релігія держави — іслам, це забороняє.