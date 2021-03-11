В ЕС одобрили антикоронавирусную вакцину компании Johnson&Johnson

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории Евросоюза.

Антикоронавирусная вакцина Janssen, которая была разработана американской компанией Johnson&Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается в заявлении регулятора ЕС.

Отмечается, что ЕМА после проверки рекомендовал выдать вакцине временное регистрационное удостоверение.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", – отметили в агентстве.

Препарат рекомендован для людей старше 18 лет.

"Благодаря этому последнему положительному решению власти Европейского Союза получат еще одно средство борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан", – сказал Эмер Кук, исполнительный директор EMA.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС. Ранее агентство одобрило препараты компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Отмечается, что побочные эффекты вакцины Janssen в исследовании были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации.

Ранее сообщалось, что вакцина компании Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson будет стоить не более 10 долларов за одну дозу. Компания планирует произвести не менее 1 млрд доз вакцины к концу 2021 года.