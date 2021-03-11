В ЄС схвалили антикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson

Це вже четверта вакцина від коронавірусу, схвалена для використання на території Євросоюзу.

Антикоронавірусна вакцина Janssen, яка була розроблена американською компанією Johnson&Johnson, отримала схвалення від Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА). Про це повідомляється в заяві регулятора ЄС.

Зазначається, що ЕМА після перевірки рекомендувало видати вакцині тимчасове реєстраційне посвідчення.

"Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини дійшов висновку, що дані щодо вакцини представлені в повному обсязі й відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості", — зазначили в агентстві.

Препарат рекомендований для людей старше 18 років.

"Завдяки цьому останньому позитивному вирішенню влади Європейського Союзу отримають ще один засіб боротьби з пандемією і захисту життя та здоров'я своїх громадян", — сказав Емер Кук, виконавчий директор EMA.

Це вже четверта вакцина від коронавірусу, схвалена для використання на території ЄС. Раніше агентство схвалило препарати компаній Pfizer/BioNTech, Moderna й Oxford/AstraZeneca.

Зазначається, що побічні ефекти вакцини Janssen у дослідженні були легкими або помірними і зникли протягом декількох днів після вакцинації.

Раніше повідомлялося, що вакцина компанії Janssen, яка належить американській корпорації Johnson&Johnson коштуватиме не більше 10 доларів за одну дозу. Компанія планує виготовити не менше 1 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.