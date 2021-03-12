Британский пенсионер нашел на своем заднем дворе остатки 700-летнего дворца

Мужчина хотел построить бунгало, однако рабочие выкопали остатки епископской резиденции XIII века

81-летний Чарльз Поул из Вивелискомба, графство Сомерсет, сделал неожиданную находку на своем заднем дворе. Мужчина хотел построить бунгало, однако, когда рабочие занялись фундаментом, то обнаружили остатки епископского дворца, построенного еще в XIII веке. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые очень взволнованы находкой, потому что долгое время считали, что дворец находится в совершенно другом месте.

[ + – ] Недостроенное бунгало во дворе пенсионера

[ + – ] Остатки епископского дворца под лужайкой мистера Поула

Дворец, который строили и обновляли сразу два епископа из Бата и Уэллса – Дрокенсфорд и Шрусбери, был завершен в XIII веке, однако в XVIII пришел в упадок, обветшал и был снесен. Историки двести лет считали, что он размещался совершенно в другом месте.

Сейчас задний двор мистера Поула, банкира на пенсии, закрыт и находится под присмотром исторического общества South West Heritage Trust, которое планирует в скором времени начать тут раскопки. Археологи уже сообщили, что нашли тут остатки фундамента и стен, а также осколки средневековой керамики. "Развалины являются важной находкой, и землевладелец, археологи, строители и архитекторы работают над сохранением памятника", — добавил представитель общества. А местные жители уже назвали участок пенсионера Дворцовым двором.

[ + – ] Остатки епископского дворца под лужайкой мистера Поула

"Было приятно узнать, что под моей лужайкой находится что-то важное", — сообщил прессе пенсионер. Однако признался, что хоть он и рад, что поспособствовал открытию, но с другой стороны археологические раскопки, которые вскоре развернуться на его заднем дворе, задержат постройку бунгало и уже нанесли ему ущерб на 15 тысяч фунтов стерлингов.