Британський пенсіонер знайшов на своєму задньому дворі залишки 700-літнього палацу

Чоловік хотів побудувати бунгало, проте робочі викопали залишки єпископської резиденції XIII століття.

81-річний Чарльз Поул із Вівеліскомба, графство Сомерсет, зробив несподівану знахідку на своєму задньому дворі. Чоловік хотів побудувати бунгало, проте, коли робочі зайнялися фундаментом, то знайшли рештки єпископського палацу, побудованого ще в XIII столітті. Про це пише Daily Mail.

Вчені дуже схвильовані знахідкою, тому що довгий час вважали, що палац знаходиться в зовсім іншому місці.

[ + – ] Недобудоване бунгало у дворі пенсіонера

[ + – ] Залишки єпископського палацу під галявиною містера Поула

Палац, який будували й оновлювали відразу два єпископи з Бата й Уеллса — Дрокенсфорд і Шрусбері, був завершений в XIII столітті, проте в XVIII занепав і був знесений. Історики двісті років вважали, що він розміщувався абсолютно в іншому місці.

Зараз задній двір містера Поула, банкіра на пенсії, закритий і знаходиться під наглядом історичного товариства South West Heritage Trust, яке планує незабаром почати тут розкопки. Археологи вже повідомили, що знайшли тут залишки фундаменту й стін, а також осколки середньовічної кераміки. "Руїни є важливою знахідкою, і землевласник, археологи, будівельники й архітектори працюють над збереженням пам'ятника", — додав представник товариства. А місцеві жителі вже назвали ділянку пенсіонера Палацовим двором.

[ + – ] Залишки єпископського палацу під галявиною містера Поула

"Було приємно дізнатися, що під моєю галявиною знаходиться щось важливе", — повідомив пресі пенсіонер. Однак зізнався, що хоч він і радий, що посприяв відкриттю, але з іншого боку археологічні розкопки, які незабаром розпочнуться на його задньому дворі, затримають будівництво бунгало і вже завдали йому збитків на 15 тисяч фунтів стерлінгів.