Отрицавший коронавирус президент Танзании оказался при смерти в больнице, – СМИ

По данным журналистов, глава государства якобы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких из-за осложнений, связанных с COVID-19.

Президент Танзании Джон Магуфули, который не верил в пандемию коронавируса, почти три недели не появляется на публике. Об этом пишет газета The Financial Times.

При этом лидер танзанийской оппозиции Тунди Лису утверждает в Twitter, что 61-летний глава Танзании, госпитализирован в больницу в Кении в критическом состоянии с коронавирусом. По другим данным, президент перевезен на лечение в Индию.

Ранее на этой неделе кенийская газета Nation опубликовала статью, в которой говорится, что "один из лидеров стран Африки" помещен в больницу в Найроби в связи с COVID-19 и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако издание не назвало его имя. Тем не менее в статье имеется упоминания о соседней Танзании.

Как уточняет кенийская газета People Daily, президент Танзании был госпитализирован в больницу Найроби из-за осложнений, связанных с COVID-19. Источники в больнице сообщили, что Магуфули находится в VIP-отделении под вымышленным именем. После его госпитализации безопасность в больнице была усилена.

Власти Танзании и пандемию, и исчезновение главы государства отрицают. А министр правовых отношений Мвигулу Нчемба отметил в Twitter, что президент не обязан появляться на публике, так как он "не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире".

Последний раз Магуфули участвовал в общественном мероприятии 24 февраля, когда посетил коммерческий центр в экономической столице страны городе Дар-эс-Саламе и выступил там на конференции.

Отметим, что в январе Евросоюз выделил Танзании 27 млн евро на борьбу с пандемией, в частности, на покупку вакцин, масок и лекарств. Но получив деньги, президент страны Джон Магуфули отказался вакцинировать население, объяснив это тем, что не доверяет препаратам так, как целебным травам, и напомнил жителям страны о живительной силе молитвы.

"Мы должны уповать на бога, в первую очередь, при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", – сказал президент.

"Без вируса" Танзания живет с тех пор, как в мае прошлого года перестала публиковать данные о заболевших.