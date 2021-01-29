ЕС дал €27 млн Танзании: президент собирается дальше лечить COVID-19 травами

Танзания объявлена страной, свободной от коронавируса. Власти просто перестали публиковать статистику.

На днях Евросоюз выделил Танзании 27 млн евро на борьбу с пандемией, в частности, на покупку вакцин, масок и лекарств. Но получив деньги, президент страны Джон Магуфули отказался вакцинировать население, объяснив это тем, что не доверяет препаратам так, как целебным травам, и напомнил жителям страны о живительной силе молитвы. Об этом сообщил портал Great Game India.

"Мы должны уповать на бога, в первую очередь, при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", – сказал президент.

"Без вируса" Танзания живет с тех пор, как в мае прошлого года перестала публиковать данные о заболевших.

Магуфули вообще сомневается в стремлении кого-либо к разработке вакцины против коронавируса. Он заявил, что слишком мало было сделано для лечения других заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, малярия. "Прививки опасны. Если бы белый человек смог придумать вакцинацию, он бы уже нашел вакцину от СПИДа, он бы уже нашел прививку от туберкулеза, он бы уже нашел вакцину от малярии, к настоящему времени он бы нашел вакцину от рака", – заявил он.

Власти страны хотели высмеять ситуацию с пандемией, и "помогли" им в этом местные ученые. В национальную лабораторию здравоохранения для тестирования были отправлены подставные образцы, и коронавирус, якобы, был обнаружен в папайе, у перепелки и козы. После инцидента директора лаборатории и руководителя отдела качества отстранили от работы, сообщило агентство Reuters.

Магуфули предостерег соотечественников от того, чтобы доверять "белым", которые завидуют богатствам Танзании и Африки, так что местным стоит быть осторожнее. Иначе на них "просто-напросто начнут без жалости испытывать вакцины".

Танзания – одна из первых стран Африки, заказавших разрекламированную мадагаскарскую траву для борьбы с коронавирусом.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в апреле 2020 года заявил, что местные ученые создали напиток под названием Covid-Organics. Он подчеркнул, что человек, употребляющий это средство, вылечивается от COVID-19 всего за 10 дней. Напиток начали раздавать гражданам Мадагаскара. При этом власти отменили большинство ограничительных мер в стране. На сегодняшний день там выявили 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 279 человек умерли.

В ВОЗ к Covid-Organics относятся крайне настороженно и призывают провести международные клинические испытания.

Член Европарламента от Германии Дэвид Макаллистер возмутился, почему правительству, которое отказалось следовать указаниям ВОЗ и предоставлять статистические данные, выделены 27 млн евро. Он направил запрос в Еврокомиссию, каковы были критерии для предоставления этой помощи, и что происходит с этими деньгами. "Мы говорим о деньгах европейских налогоплательщиков", – напомнил он.

Напомним, американская биотехнологическая компания Novavax сообщила, что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность ее вакцины NVX-CoV2373 составила 89,3%. В испытаниях в Великобритании участвовали более 15 тыс. человек от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет. Компания также объявила об успешных результатах исследования фазы 2b, проведенного в Южной Африке.