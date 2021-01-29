ЄС дав € 27 млн Танзанії: президент збирається й надалі лікувати COVID-19 травами

Танзанія оголошена країною, вільною від коронавірусу. Влада просто перестала публікувати статистику.

Днями Євросоюз виділив Танзанії 27 млн євро на боротьбу з пандемією, зокрема, на закупівлю вакцин, масок і ліків. Але отримавши гроші, президент країни Джон Магуфулі відмовився вакцинувати населення, пояснивши це тим, що не довіряє препаратам так, як цілющим травам, і нагадав жителям країни про цілющу силу молитви. Про це повідомив портал Great Game India.

"Ми повинні сподіватися на бога, перш за все, під час боротьби з цією небезпечною хворобою. Так, треба вживати заходів обережності, щоб захистити себе від цієї напасті, як радять наші лікарі. Але ми прожили більше року без вірусу і впоралися якось без цих масок, багато хто з вас їх не носили", — сказав президент.

"Без вірусу" Танзанія живе з тих пір, коли в травні минулого року перестала публікувати дані про хворих.

Магуфулі взагалі сумнівається в прагненні будь-кого до розробки вакцини проти коронавірусу. Він заявив, що занадто мало було зроблено для лікування інших захворювань, таких як туберкульоз, ВІЛ, малярія. "Щеплення небезпечні. Якби біла людина змогла вигадати вакцинацію, вона б вже знайшла вакцину від СНІДу, вона б вже знайшла щеплення від туберкульозу, вона б вже знайшла вакцину від малярії, до теперішнього часу вона б знайшла вакцину від раку", — заявив він .

Влада країни хотіла висміяти ситуацію з пандемією, і "допомогли" їм у цьому місцеві вчені. У національну лабораторію охорони здоров'я для тестування відправили підставні зразки, і коронавірус, нібито, був виявлений в папайї, у перепілки та кози. Після інциденту директора лабораторії та керівника відділу якості відсторонили від роботи, повідомило агентство Reuters.

Магуфулі застеріг співвітчизників від того, щоб довіряти "білим", які заздрять багатствам Танзанії та Африки, тож місцевим варто бути обережнішими. Інакше на них "просто-напросто почнуть без жалю випробовувати вакцини".

Танзанія — одна з перших країн Африки, які замовили розрекламовану мадагаскарську траву для боротьби з коронавірусом.

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна в квітні 2020 року заявив, що місцеві вчені створили напій під назвою Covid-Organics. Він підкреслив, що людина, яка вживає цей засіб, виліковується від COVID-19 всього за 10 днів. Напій почали роздавати громадянам Мадагаскару. Водночас влада скасувала більшість обмежувальних заходів у країні. На сьогоднішній день там виявили 18 тисяч випадків зараження коронавірусом, 279 осіб померли.

У ВООЗ до Covid-Organics ставляться вкрай насторожено та закликають провести міжнародні клінічні випробування.

Член Європарламенту від Німеччини Девід МакАллістер обурився, чому уряду, який відмовився дотримуватися вказівок ВООЗ і надавати статистичні дані, виділили 27 млн євро. Він надіслав запит до Єврокомісії, які були критерії для надання цієї допомоги, і що відбувається з цими грошима. "Ми говоримо про гроші європейських платників податків", — нагадав він.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Novavax повідомила, що за підсумками третьої фази клінічних випробувань ефективність її вакцини NVX-CoV2373 склала 89,3%. У випробуваннях у Великобританії брали участь понад 15 тис. осіб віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років. Компанія також оголосила про успішні результати дослідження фази 2b, проведеного в Південній Африці.