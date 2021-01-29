Novavax заявила о 90-процентной эффективности ее вакцины от коронавируса

Сообщается, что новая вакцина показала высокую эффективность против штаммов коронавируса, появившихся в Великобритании и ЮАР.

Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила, что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность ее вакцины NVX-CoV2373 составила 89,3%. В испытаниях в Великобритании участвовали более 15 тыс. человек от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет. Компания также объявила об успешных результатах исследования фазы 2b, проведенного в Южной Африке.

"NVX-CoV2373 – первая вакцина, которая продемонстрировала не только высокую клиническую эффективность против COVID-19, но и значительную эффективность против быстро развивающихся вариантов в Великобритании и Южной Африке", – отметил Стэнли Эрк, президент и главный исполнительный директор Novavax.

Вакцина Novavax требует относительно простых условий перевозки и хранения. Например, вакцина Pfizer требует хранения при температуре ниже –70°С, а в холодильнике при температуре 1–6°С может храниться только сутки. Вакцина Novavax может постоянно храниться при температуре 2–8°С.

В июле 2020 года правительство США выделило Novavax грант в $1,6 млрд на завершение третьего этапа клинических испытаний, налаживание массового производства и распространение вакцины. В мае компания получила грант $384 млн от Фонда Билла и Мелинды Гейтс на первые испытания своей вакцины.

После сообщений о выделении правительственного гранта акции Novavax на торгах биржи NASDAQ выросли на 38%.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в первом полугодии этого года Украина бесплатно получит через механизм COVAX не менее 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова.