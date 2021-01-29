Novavax заявила про 90-відсоткову ефективність її вакцини від коронавірусу

Повідомляється, що нова вакцина показала високу ефективність проти штамів коронавірусу, які з'явилися у Великобританії та ПАР.

Американська біотехнологічна компанія Novavax повідомила, що за підсумками третьої фази клінічних випробувань ефективність її вакцини NVX-CoV2373 склала 89,3%. У випробуваннях у Великобританії брали участь понад 15 тис. осіб віком від 18 до 84 років, 27% із них були старше 65 років. Компанія також оголосила про успішні результати дослідження фази 2b, проведеного в Південній Африці.

"NVX-CoV2373 — перша вакцина, яка продемонструвала не тільки високу клінічну ефективність проти COVID-19, а й значну ефективність проти варіантів у Великобританії і Південній Африці, які швидко розвиваються", — зазначив Стенлі Ерк, президент і головний виконавчий директор Novavax.

Вакцина Novavax вимагає відносно простих умов перевезення та зберігання. Наприклад, вакцина Pfizer вимагає зберігання за температури нижче -70°С, а в холодильнику за температури 1-6°С може зберігатися тільки добу. Вакцина Novavax може постійно зберігатися за температури 2-8°С.

У липні 2020 року уряд США виділив Novavax грант в $ 1,6 млрд на завершення третього етапу клінічних випробувань, налагодження масового виробництва і розповсюдження вакцини. У травні компанія отримала грант $ 384 млн від Фонду Білла та Мелінди Гейтс на перші випробування своєї вакцини.

Після повідомлень про виділення урядового гранту акції Novavax на торгах біржі NASDAQ зросли на 38%.

Нагадаємо, Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов говорив, що в першому півріччі цього року Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX не менше 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Світовий банк надасть Україні допомогу розіром майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу. Про це повідомила заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова.