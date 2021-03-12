64-летний японский дайвер 10 лет ищет под водой пропавшую жену (видео)

Последнее сообщение, которое мужчина получил от супруги, гласило: "Я хочу домой". Он верит, что его любимая женщина до сих пор хочет этого.

64-летний Ясуо Такамацу уже 10 лет ищет тело своей жены Юко, которую потерял 11 марта 2011 года во время разрушительного цунами, сообщает Newshub.

Цунами, вызванное самым мощным землетрясением в истории Японии магнитудой 9 баллов, также известным как землетрясение Тохоку, пронеслось через порт Онагава в префектуре Мияги и забрало 827 жизней, то есть десятую часть всего населения городка, разрушив при этом 70% зданий.

Среди тех, кто попал в списки пропавших без вести, была и жена Ясуо. Чтобы найти свою любимую, мужчина, спустя два года после трагедии, получил получил лицензию на подводное плавание, чтобы искать тело Юко.

В течение семи лет он совершил 470 погружений и продолжает делать это дальше.

[ + – ] Мужчина совершил более 470 погружений

"Я ныряю, как будто собираюсь где-нибудь с ней встретиться. Я всегда думаю, что она может быть где-то поблизости", – рассказывал он журналистам.

Кроме индивидуальных погружений, Такамацу также сопровождает местные власти в ежемесячных подводных поисках, поскольку примерно 2500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

За эти годы мужчина обнаружил на дне альбомы, одежду и другие вещи, но ничего из того, что принадлежало Юко, он не нашел. Однако он намерен продолжать поиски до тех пор, пока его тело функционирует.

"В последнем текстовом сообщении, которое она прислала мне, она сказала: "Ты в порядке? Я хочу домой". Я уверен, что она все еще хочет вернуться домой", – подчеркнул Ясуо Такамацу.

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