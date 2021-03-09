Дайверы показали последствия пандемии коронавируса для подводного мира на Филиппинах (видео)

В пик пандемии население столицы продуцировало дополнительно до 280 тонн медицинских отходов

Коралловые рифы поблизости столицы Филиппин Манилы усеяны единоразовыми медицинскими масками, передает ВВС.

По данным Азиатского банка развития, во время вспышки пандемии коронавируса город ежедневно дополнительно мог продуцировать до 280 тонн медицинских отходов, и ситуация принимает угрожающие масштабы. Экологи бьют тревогу и предупреждают, что пластик внутри масок разрушается и потребляется морскими животными. Они призвали что пластик внутри масок разрушается и потребляется морскими животными.

Профессиональные дайверы из дайвинг-центра Anilao Scuba Dive Center, который входит в организацию Green Fins Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, продвигающую устойчивый морской туризм в Юго-Восточной Азии, очищают коралловые риы и дно от опасных отходов. Среди них – Шала и Оливер.

Они рассказали о том, что в этих водах обитают черепахи и кипит активная подводная жизнь. Шала говорит о том, что они приехали сюда впервые после локдауна.

Всего через 10 минут после погружения дайверы увидели минимум 10-12 масок, чего раньше никогда не наблюдали. Некоторые средства индивидуальной защиты лежали среди коралловых рифов.

Филиппинский корреспондент Говард Джонсон показал, что достают дайверы с морского дна. Кроме масок, это защитные щитки, пластиковые бутылки, брезент. По его словам, большинство всего мусора снова окажется на свалке. И если филиппинские власти не будут принимать меры, мусор засыплет морское дно и нанесет серьезный ущерб подводному миру.

На то, что пластиковые маски для лица, перчатки и флаконы с дезинфицирующим средством для рук стали причиной загрязнения окружающей среды во время пандемии коронавируса, ООН обращала внимание еще летом прошлого года. Мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020 году, и такое массовое потребление привело к тому, что количество мусора на планете существенно возросло.

А вот в Китае из-за коронавируса небо над страной стало значительно чище.