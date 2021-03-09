Дайвери показали наслідки пандемії коронавірусу для підводного світу на Філіппінах (відео)

У пік пандемії населення столиці продукувало додатково до 280 тонн медичних відходів

Коралові рифи поблизу столиці Філіппін Маніли усіяні одноразовими медичними масками, передає ВВС.

За даними Азійського банку розвитку, під час спалаху пандемії коронавірусу місто щодня додатково могло продукувати до 280 тонн медичних відходів, і ситуація набуває загрозливих масштабів. Екологи бʼють на сполох і попереджають, що пластик всередині масок руйнується і споживається морськими тваринами. Вони закликали, що пластик всередині масок руйнується і споживається морськими тваринами.

Професійні дайвери з дайвінг-центру Anilao Scuba Dive Center, який входить в організацію Green Fins Програми Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища, що просуває стійкий морський туризм у Південно-Східній Азії, очищають коралові рифи і дно від небезпечних відходів. Серед них — Шала та Олівер.

Вони розповіли про те, що в цих водах мешкають черепахи і кипить активне підводне життя. Шалаєв говорить про те, що вони приїхали сюди вперше після локдауну.

Усього через 10 хвилин після занурення дайвери побачили мінімум 10-12 масок, чого раніше ніколи не спостерігали. Деякі засоби індивідуального захисту лежали серед коралових рифів.

Філіппінський кореспондент Говард Джонсон показав, що дістають дайвери з морського дна. Крім масок, це захисні щитки, пластикові пляшки, брезент. За його словами, більшість усього сміття знову опиниться на смітнику. І якщо філіппінська влада не буде вживати заходів, сміття засипле морське дно і завдасть серйозної шкоди підводного світу.

На те, що пластикові маски для обличчя, рукавички і флакони з дезінфікуючим засобом для рук стали причиною забруднення навколишнього середовища під час пандемії коронавірусу, ООН звертала увагу на це ще влітку минулого року. Світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів у 2019 році до 166 млрд доларів у 2020 році, і таке масове споживання призвело до того, що кількість сміття на планеті істотно зросла.

А ось у Китаї через коронавірус небо над країною стало значно чистіше.