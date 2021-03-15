Собчак пришла в восторг от деревенского туалета в Якутии (видео)

Телеведущая убеждена в том, что цивилизацию необходимо оценивать по сортирам

Известная российская телеведущая Ксения Собчак пришла в восторг от деревенского туалета, который она увидела во время поездки в Якутию (РФ).

На своей странице в Instagram Собчак рассказала, что ей понравилось гостеприимство, а также традиции и "нордический характер" этого российского региона.

Ведущая добавила, что приобрела во время поездки чай, земляничное варенье, а также костюмы от местных дизайнеров.

"Но я всегда убеждена – культуру и цивилизацию надо оценивать по сортирам. На фото – сортир в народном театре, в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска, где мы снимали фильм", – написала Ксения Собчак.

[ + – ] Сообщение Ксении Собчак

Напомним, в апреле 2019 года Ксения Собчак показала, как обнимала Владимира Зеленского, сидя у него на коленях. Российская телеведущая рассказала, как вместе с президентом Украины работала на одной актерской площадке.

В марте 2018 года кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. После своего 30-секундного обращения к избирателям Собчак пожаловалась, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. Также она хотела, чтобы ведущий дебатов Владимир Соловьев возместил ее время, отведенное на выступление. Позже Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет ее.

А в феврале того же года Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов нецензурно оскорбил Ксению Собчак. У лидера ЛДПР разгорелся спор с одним из кандидатов в президенты Сергеем Бабуриным. В ходе дискуссии Собчак обратилась к Жириновскому и призвала его к спокойствию. В ответ политик назвал ее "дурой", после чего Собчак плеснула ему водой в лицо. Жириновский потребовал убрать ее из эфира и нецензурно выругался в ее адрес.